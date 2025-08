Megérdemli-e az emberiség, hogy megmeneküljön, amikor a földre érkezik: a Halál?

Kár, hogy már nem magyarítják az Alien-filmek címeit, különben valószínűleg a Halál: a Földön címmel futna az egyik legnagyobb hatású sci-fi horror új felvonása, ami valószínűleg nem is csengene rosszul azok fülében, akik libabőrösek lesznek A nyolcadik utas: a Halál és a többi nagybetűs halálos filmcím hallatán. Nekik is be kell azonban érniük egy kissé suta, kétnyelvű szókapcsolattal, ha azonban ez lesz az FX és a Fargo-sorozattal hírnevet szerző Noah Hawley merész vállalkozásának legnagyobb hibája, biztosan sokan lesznek majd libabőrösek a nem túl távoli jövőben, ha meghallják, hogy Alien: Föld. És erre az első epizód alapján megvan minden esély.

Xenomorf és egyéb állatfajták

Több szempontból is komoly fordulóponthoz érkezett a 46 éves Alien-univerzum. Először debütál a filmvászon helyett tévéképernyőkön, először készült belőle film helyett sorozat, és a hivatalos kánon szerint (melynek nem részei az Alien vs. Predator filmek), először teszi a lábát a Földre xenomorf.

A sorozat augusztus 13-án, az első két epizóddal debütál Disney+-on. A premier előtt két héttel Londonig utaztunk, hogy megnézhessük az első részt.

Tömören azt írhatjuk: ígéretes.

Bár a rajongóknak bőven kijut a nosztalgiafaktorból, nemcsak nekik érdemes belekezdeniük, hanem azoknak is, akik egyetlen képkockányit sem láttak az eddigi hét (a crossoverekkel együtt kilenc) Alien-filmből.

Anélkül, hogy bármi lényegeset elspoilereznénk: a történet ott indul, hogy egy űrhajó zuhan egy nagyváros központjára. Itt máris muszáj egy kis kitérőt tennünk.