Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi Sztárbox-vereségéről: Engem viselt meg jobban, és elsősorban magamra haragszom

admin Grósz Petra
2025. 09. 08. 14:14
Vasárnap startolt el a Sztárbox aktuális évada. A női középsúlymezőny első meccsén Laky Zsuzsi és Kulcsár Edina csaptak össze egymással, a találkozót az influenszer nyerte, pontozással.

Az élő adás nézői láthatták, hogy a meccset követően Laky Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv csalódottnak tűnt a róla készült helyszíni bejátszásokon, amivel kapcsolatban az egykori ketrecharcos nemrég a Facebookon osztotta meg gondolatait, miután több üzenetet is kapott – szúrta ki a Blikk.

Rengeteg levelet kaptam, kérlek, engedjétek meg hogy egyszerre válaszoljak… Sajnos nem sikerült kiengedni azt a bizonyos szellemet a palackból tegnap este. Szerencsére Zsuzsi nem sérült, sem fizikailag, sem a lelke nem bánja! Engem viselt meg jobban a veresége, és elsősorban magamra haragszom. Nem tudtam átsegíteni, elhitetni vele sajnos, hogy képes lehozni gond nélkül ezt a pár meccset a Sztárboxban! Szemmel láthatóan összenyomta Őt ez a közeg, ami sajnos egyáltalán nem ritka. Soha nem ugyanaz az edzőtermek és a versenyek királya! Amíg az egyiket élteti a közönsége, addig a másik ott teljesít jól, ahol senki se látja!

– fogalmazott az azóta már nem elérhető posztban Dietz, aki egyébként Kulcsár Edinának és az influenszer mesterének is gratulált a győzelemhez.

Nagyon élte a meccset, jól felkészült és jól dominált végig a meccsen! Minden elismerésem a felkészülésetekhez, teljesítményetekhez egyaránt! Ezzel együtt összességében büszke vagyok rád, Muci! Nagyot mentél az edzéseken, rengeteget fogytál, hogy hozni tudd a súlyodat! Beletetted szívedet, lelkedet, felmentél és beleálltál a bunyóba! Túl leszek rajta én is rövidesen és mondom, ha kicsit csalódott is vagyok, csupán magam miatt!

