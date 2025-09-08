Csobot Adél elmondta, ő ringbe lépne-e a Sztárboxban

2023 óta láthatják a tévénézők Csobot Adélt a Sztárbox műsorvezetőjeként. Az X-Faktor egykori felfedezettje ma a Reggeli vendégeként beszélt a gálaműsorról, illetve arról, hogyan próbálja – vagy épp nem próbálja – oldani a versenyzőket, amikor a meccsük előtt bemegy hozzájuk az öltözőbe interjút készíteni.

Igazából próbálok inkább csak rájuk hangolódni, és ha azt látom, hogy nagyon nincs kedvük beszélgetni, akkor sokszor ott is hagyom őket, és oké, akkor majd a ringnél találkozunk. Ugye a Bence (Istenes Bence, Csobot Adél párja – a szerk.) által már megtapasztaltam, milyen ott ténylegesen bent lenni egy olyan emberrel, akit ismerek, szeretek, minden porcikáját, rezdülését ismerem. Tényleg tudom, hogy ilyenkor nagyon-nagyon más állapotban vannak, úgyhogy nehéz velük beszélgetni. Valakivel persze könnyebb, olyankor oldottabb, és jönnek a szavak, de inkább az a gyakori, hogy nem találják a szavakat, és átszellemülten szerintem már a ringben vannak, vagy a meccs után vannak fejben, nem tudom. De amúgy izgalmas. Próbálok nagyon kíváncsi lenni, érdeklődő, empatikus, átérezni azt, hogy így miben vannak. Soha nem vállalnám el, elképesztő

– jelentette ki Csobot, majd Ábel Anita érdeklődésére később elárulta, hogy sem a műsor vezetése közben, sem a párja mellett nem jött meg soha egy perce sem a kedve ahhoz, hogy versenyzőként lépjen ringbe.

Edzés szinten már lementem vele, még az is lehet, hogy le fogok menni. De valahogy a boksznak… tudom, hogy ez nem az agresszióról szól, pontosan tudom, tényleg. Megtanultam, érzem, látom a Bence által. De valahogy mégis az a része, hogy meg kell ütni, és téged meg fognak ütni, egyszerűen tényleg, nagyon nem én vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon távol áll tőlem, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy valaha nekem igazán kedvem jönne ahhoz, hogy bokszoljak, és ringbe lépjek, nem

– zárta le a témát.