Berki Mazsi Kulcsár Edináról: Méltó ellenfelem lenne

Vasárnap startolt el a Sztárbox 2025-ös évada, melynek második meccsén Kulcsár Edina és Laky Zsuzsi csaptak össze. Bár a nézők többsége Laky győzelmére számított, a találkozót végül Kulcsár nyerte meg, pontozással.

Boksztudását látva a műsor kommentátorai, Kovács Kokó István és Vadon Jani többször is dicsérték G.w.M feleségét a meccs közben, nemrég pedig a story.hu megkeresésére a Sztárbox 2023-as női könnyűsúly mezőnyének győztese, Berki Mazsi is elmondta, milyennek látta az egykori Miss World Hungary ringbeli teljesítményét.

Néztem a Sztáboxot, és le a kalappal Edina előtt. Nagyon ügyes és felkészült volt, méltó ellenfelem lenne! Mielőtt belevágott a felkészülésbe, egyébként fel is hívott, hogy mire számítson. Elképesztőnek tartom, hogy négy gyerekkel ezt így lehozta, fogalmam sincs, hogy csinálta

– mondta a portálnak Berki, aki tavaly év végén a Hell Boxing Kingsben is versenyzett, a kategóriájában szintén megszerezve a bajnoki címet.

Ami az esetleges Kulcsár-Berki találkozót illeti, kettejük meccsére több okból kifolyólag is csupán jövőre kerülhetne sor:

Egyrészt még nagyon messze van a Sztárbox döntő, és ha Edina megnyeri, azért a címet ilyenkor egy ideig birtokolja a győztes. Idén, részemről Sápi Vivivel való címvédő mérkőzés került szóba, de Vivi nem vállalta. Mindeközben engem pedig megműtöttek, és csak most térek vissza a bokszterembe. Év elején az ugrócsontomat kellett operálni, ami miatt nemrég még mankóval jártam, szóval kell még egy kis idő, hogy újra formába lendüljek. De így is, heti ötször már a konditeremben erősítek, szóval minden rendben van

– tette hozzá az influenszer.