Hiába várta a közönség, Fenyő Miklós nem jelent meg a szombati Pozsonyi Pikniken

Szombaton volt esedékes Budapesten a Pozsonyi Piknik, melynek egyik délutáni eseménye egy Rónai Egon által vezetett beszélgetés volt: a programterv szerint Szinetár Miklóst és Fenyő Miklóst kérdezte volna, utóbbi azonban nem jelent meg, Nemcsák Károly ült be a helyére a színpadon – írja a story.hu.

A portál szerint nem tudni, Fenyő miért maradt távol a rendezvénytől, Rónai Egon a helyszínen csupán annyit árult el, hogy a dalszerző előre szólt, és korábban tudni lehetett, hogy nem fog megjelenni a beszélgetésen, ám arra nem kapott felhatalmazást Fenyőtől, hogy ennek miértjét megossza a közönséggel.

Az előadóművész és zenekara egyébként a nyáron váltak külön, több évtizednyi közös munka után.