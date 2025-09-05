Herceg Erika: Egy szerződésembe bele volt írva, hogy 55 kilónál nem lehetek nehezebb

Herceg Erikát hamarosan a Megasztár zsűripultjában látjuk majd a TV2-n, ám előtte még interjút készített vele a Femina. A lap sok más mellett arra is kíváncsi volt az énekesnővel kapcsolatban, hogy mi volt a legnagyobb változtatás, amit az egészsége érdekében megtett.

Én 30 kilót fagytam húsz évesen, de azt akkor még nem az egészségem érdekében csináltam. Gyerekkorom óta vágytam arra, hogy úgy nézzek ki, mint Britney Spears, ő volt a minden. Ráadásul a munkámat tekintve is olyan kollektívába kerültem, amikor a Nu Virgos/ a VIA Gra együttes tagja voltam, ahol nagyon fontos volt a külső. Még a szerződésembe is bele volt írva, hogy 55 kilónál nem lehetek nehezebb. Egész gyerekkorom alatt duci lány voltam, egészen 19-20 éves koromig, és nyilván nem tudtam, hogyan tudnék lefogyni. A gimiben is stresszes időszak volt, ilyenkor az ember csak eszik-eszik, utána meg utálja magát a tükörben. Amikor végre el tudtam volna fogadni magam, akkor meg beszóltak a külsőmre. Ezzel elindult egy olyan testképzavar, ami az anorexiához közelített, kihagytam étkezéseket, napi egy joghurton éltem stb. Drasztikusan sovány lettem, aztán jött a jojó effektus, mindez rettentő veszélyes volt. Nem láttam magam reálisan a tükörben, 47 kilóval kövérnek éreztem magam.

Azt mondja, később felkeresett egy szakembert, így ma már tudatosan étkezik, ritkán eszik fast foodot, édességet. Majd megosztott egy furcsa praktikát, amihez minden nap ragaszkodik reggelente: „Bár TikTokon mindig kinevetnek miatta, nekem nagyon bevált, hogy reggelente minden előtt elkortyolgatok fél liter forró vizet (amilyet a teának szoktunk forralni), és csak ezután 15-20 perccel kezdek neki a reggelinek. Ez a legnagyobb segítség, hogy normálisan működjön a bélrendszer és egészséges legyél.”