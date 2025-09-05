dobrády ákosszoboszlai dominik
Egy angol sportoldal kommentszekciójában tűnt fel Dobrády Ákos, Szoboszlait védte

Besenyei Balázs
2025. 09. 05. 19:54
„Briliáns ötlet… kispadra ültetni azt a srácot, aki az elmúlt két meccsen a meccs embere volt (Szoboszlai), de a kezdőben hagyni Szalahot, aki gyakorlatilag semmit sem csinál, és Wirtz-et, aki az egész mérkőzésen láthatatlan volt…” – ezt kommentelte angolul Dobrády Ákos az angol SportBible futballal foglalkozó sportoldal egyik Facebookra tett posztja alá.

Abban azt ecsetelték a szerkesztők, hogyan nézhet ki a jelenlegi szezon legerősebb kezdőtizenegye a Liverpool csapatában, a kezdőből pedig kihagyták Szoboszlai Dominikot, aki nemrég varázslatos góllal nyert derbit a csapatnak.

Dobrády több száz lájkot kapott a hozzászólására, a Blikk megkereste a témával kapcsolatban:

Szeretem és követem a labdarúgást. Főleg az imádott együttesemet, az ETO-t, a magyar válogatottat és amióta Szoboszlai Dominik, majd most már Kerkez Milos is ott játszik, a Liverpoolt kísérem kitüntetett figyelemmel. Így néhanapján, amikor szörfözgetek a neten és szembejönnek ezek a bejegyzések, akkor hajlamos vagyok egy kicsit felhúzni magam. Hajlamos vagyok annyira a szívemre venni a nem kívánatos bejegyzéseket, hogy ki is követem vagy éppen letiltom az oldalakat. De soha nem tagadtam, ilyen szenvedélyes futballszurkoló vagyok

ecsetelte az énekes.

Csodagólja után már kislányával a kezében fotózta felesége Szoboszlai Dominikot
A helyszínen szorított a család a liverpooli sikerért.

