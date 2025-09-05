ázsia expresszdomján evelinvastag csaba
Ázsia Expressz: Domján Evelin megsérült, a kapa élével pattant fel az arcára

2025. 09. 05. 09:08
Az Ázsia Expressz csütörtök esti adásában cipekedős feladatok is vártak a játékosokra. A versenynap egy pontján a szereplőknek egy anyagbányához kellett eljutnia, ahol négy-négy 10 kilós zsákot kellett megtölteniük agyaggal. Utóbbi feladat teljesítése közben egy sérülés is történt: miközben az agyagot gyűjtötték, Vastag Csaba véletlenül pont egy földön hagyott kapa nyelére koppintott a saját eszközével, ami az élével pattant fel a felesége, Domján Evelin arcára.

Miután Domján a szeméhez kapott, az énekes rögtön odafordult hozzá, és a hogyléte felől érdeklődött, felesége azonban sokáig nem merte elvenni a kezét a sérüléséről.

Vastag végül megnyugtatta a nejét, hogy szerencséjére nem tűnik súlyosnak a dolog. Miután a zsákok megtöltését követően tovább indultak, Domján Evelin megjegyezte, hogy a mellettük versenyző Lakatos LeventeDulin Metta duó szerinte azt is végignézte volna, ha meghal.

Senki meg se kérdezte legalább, hogy hogy vagyok

– mondta Domján, aki későbbi miniinterjújában kifejtette, hogy bár nem tudja, Lakatosék látták-e, mi történt, szerinte legalább egyiküknek észlelnie kellett, hogy baj történt, hiszen a férje is hozzászólt a baleset után – aminek nyoma az esti célállomáson már jól látható volt a homlokán.

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

