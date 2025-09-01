A Kreml varázslója címen életrajzi film készül Vlagyimir Putyinról, ami Giuliano da Empoli 2023-as, azonos című könyvén alapul, rendezője és társszerzője Olivier Assayas. A film világpremierje a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt augusztus 31-én.

Jude Law alakítja Putyint, akinek karrierje kezdetét követhetjük nyomon a filmben, ahogy egyre nagyobb befolyást szerez az orosz politikán belül. A film sajtótájékoztatóján megkérdezték Lawt, hogy „nem fél-e a következményektől”, hogy egy ilyen nagy hatalmú embert kellett eljátszania.

Lehet, én vagyok naiv, de nem féltem a következményektől. Tudtam, hogy Olivier és a forgatókönyv intelligensen, árnyaltan, átgondoltan mesél majd. Nem vitákat akartunk generálni a filmmel. Ő egy szereplő a tágabb történetben, nem akartunk senkiről véleményt formálni.

Ezt követően a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megszólalt a TASS-nak a film miatt: