Változás az RTL Reggeliben: három új műsorvezető érkezik, hárman pedig otthagyják a műsort

Az RTL hétfő este közleményben tudatta, hogy ősztől változások várhatóak a Reggeliben: új műsorvezetők érkeznek a stábba Jakupcsek Gabriella, Ábel Anita és Szujó Zoltán személyében – Ábel és Szujó egyébként visszatérőnek számítanak, ők korábban már vezették a Reggelit.

Az új arcok mellett távozások is lesznek: Szabados Ági a Fókuszban vállalt feladataira és a műsor vezetésére kíván koncentrálni, Ember Márk számos színpadi és filmes elfoglaltsága mellet az RTL-en is látható lesz a Sztárbox egyik műsorvezetőjeként, Nádai Anikó pedig családi okok miatt búcsúzik egy időre a csapattól.

Szeptember elsejétől a következő párosok lesznek majd láthatóak a beszélgetős műsorban, felváltva:

Jakupcsek Gabriella és Szujó Zoltán,

Ábel Anita és Tihanyi Péter ,

, Peller Anna és Papp Gergő ,

és , illetve Peller Mariann és Szondi Vanda.

Az RTL és a Reggeli szerkesztősége nagyon sok sikert és minden jót kíván a csapat jelenlegi és eddigi tagjainak egyaránt.