Változás az RTL Reggeliben: három új műsorvezető érkezik, hárman pedig otthagyják a műsort

2025. 08. 25. 20:22
Az RTL hétfő este közleményben tudatta, hogy ősztől változások várhatóak a Reggeliben: új műsorvezetők érkeznek a stábba Jakupcsek Gabriella, Ábel Anita és Szujó Zoltán személyében – Ábel és Szujó egyébként visszatérőnek számítanak, ők korábban már vezették a Reggelit.

Az új arcok mellett távozások is lesznek: Szabados Ági a Fókuszban vállalt feladataira és a műsor vezetésére kíván koncentrálni, Ember Márk számos színpadi és filmes elfoglaltsága mellet az RTL-en is látható lesz a Sztárbox egyik műsorvezetőjeként, Nádai Anikó pedig családi okok miatt búcsúzik egy időre a csapattól.

Szeptember elsejétől a következő párosok lesznek majd láthatóak a beszélgetős műsorban, felváltva:

  • Jakupcsek Gabriella és Szujó Zoltán,
  • Ábel Anita és Tihanyi Péter,
  • Peller Anna és Papp Gergő,
  • illetve Peller Mariann és Szondi Vanda.

Az RTL és a Reggeli szerkesztősége nagyon sok sikert és minden jót kíván a csapat jelenlegi és eddigi tagjainak egyaránt.

