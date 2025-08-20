Különös ajándékot kapott Putyintól egy alaszkai férfi: fogalma sincs, miért

Amikor megtudta, hogy Oroszország elnöke meg akarja ajándékozni, az alaszkai Mark Warren biztos volt benne, hogy az egész nem több átverésnél. Nem sokkal később azonban tényleg megkapta vadonatúj, oldalkocsis Ural motorkerékpárját – írja a Fox19.

Warrennek korábban is volt már egy Uralja. A férfi azt mondja, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai csúcstalálkozó előtt, augusztus 6-án azzal a motorral járt Anchorage-ban. A belvárosban odament hozzá két férfi, akik azt mondták, az orosz állami médiának dolgoznak és feltettek neki néhány kérdést, miközben videót készítettek róla.

Egy kereszteződésnél megállítottak, a motoromról kérdeztek, én pedig elmondtam nekik, mikor vettem, miért és hogyan hoztam rendbe.

Néhány nappal később az egyik férfi azzal hívta fel Warrent, hogy a videó, amit vele forgattak virálissá vált az orosz közösségi médiában. Újabb néhány nappal később a Warren újabb telefonhívást kapott, melyben arról értesítették, hogy Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke szeretné megajándékozni egy új Urallal.

Warren biztos volt benne, hogy valamilyen átverés az egész, de hamarosan kézhez kapta a hivatalos dokumentumot, melyben az Oroszországi Föderáció amerikai nagykövetsége Vlagyimir V. Putyin elnök nevében értesítette a motorkerékpár adományozásáról. A levélben azonban egy szó sem volt arról, hogy miért.

Nehezen fogom fel, miért történhetett. Nem tettem a kedvükért semmit és senkit sem ismerek a követségen.

A helyi média kereste a nagykövetséget a különös ajándékozásra vonatkozó kérdésekkel, de nem kaptak válaszokat. Warren pedig némi habozás után úgy döntött, elfogadja az ajándékot.