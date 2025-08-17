lezuhant repülőausztráliagolfpálya
Szórakozás

Videón, ahogy golfpályába csapódik a repülőgép Ausztráliában

24.hu
2025. 08. 17. 16:41
Az utasok túlélték a balesetet.

Sokkoló felvételt osztott meg a Sun, amelyen egy repülőgépnek kényszerleszállást kell végrehajtania egy ausztrál golfpályán.

A videóban egy Piper Cherokee modell látható zuhanás, majd becsapódás közben Sydney külvárosában, Mona Vale-ben. A gépen két ötvenes éveiben járó férfi utazott, egy oktató és a tanítványa, akik a repülési feljegyzések szerint helyi idő szerint délután 1 óra körül szálltak fel Camdenből és Wollongong felé tartottak.

A szemtanúk azonnal a géphez siettek és kihívták a mentőket, akik a helyszínen ellátták a két férfit. Az utasok enyhe sérülésekkel megúszták az esetet és a golfpályán sem esett senkinek bántódása.

