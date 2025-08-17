chatgptlekésett repülőgépmery caldass
Szórakozás

„Ez a bosszúja” – Zokogva hibáztatta a ChatGPT-t a spanyol tiktoker, amiért lekéste a gépét

24.hu
2025. 08. 17. 14:58
Több mint valószínű, hogy az OpenAI nem fog kártérítést fizetni az influenszernek.

Egy spanyol influenszer és a párja lekésték a Puerto Ricóba tartó járatukat a vízumukkal való kavarodás miatt, és ezért a ChatGPT-t hibáztatták – írja a Hindustan Times.

A virálissá vált videóban Mery Caldass könnyek között filmezte le magát a repülőtéren, ahogyan a mesterséges intelligenciát szidja, miközben barátja, Alejandro Cid vigasztalta őt. Felháborodásának okát az adta, hogy az utazásuk előtt megkérdezték a néhány napja már új modellel futó mesterséges intelligenciától, hogy szükségük van-e vízumra, ha Puerto Ricóba utaznak, mire a ChatGPT nemleges választ adott, azonban nem figyelmeztette őket arra, hogy utazási engedélyt kell kérniük az ESTA-n (Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer) keresztül, így a pár lekéste a gépét.

Már nem bízom benne, mert néha megsértem. Seggfejnek nevezem, »haszontalan vagy, de tájékoztass jól…« Ez a bosszúja

– próbált humorral hozzáállni a helyzethez a nő, aki arra következtetésre jutott, hogy a ChatGPT neheztel rá, ezért nem adott kellően alapos tájékoztatást.

A kommentelők ezzel szemben arra hívták fel Caldass figyelmét, hogy hiba volt bízni a mesterséges intelligenciában, és minden esetben ellenőrizni kell az állításait. Habár egy lekésett repülőgép is épp elég kellemetlen, egy férfinek majdnem az életébe került, hogy a ChatGPT-től kért étkezési tanácsot.

