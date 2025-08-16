167 milliót nyert a lottón, másnap fejbe rúgott egy rendőrt – videón a floridai letartóztatás

Egy nappal azután, hogy megnyerte Kentucky állam történetének legnagyobb Powerball-nyereményét, le kellett tartóztatni egy amerikai lottónyertest – számolt be a Fox News. Az édesanyjával közösen összesen 167,3 millió dollárt – mai árfolyamon több mint 56,5 milliárd forintot – bezsebelő James Farthing ugyanis a sorsolás másnapján már egy floridai hotelben volt, ahol tettlegességig fajuló konfliktusba keveredett egy másik vendéggel.

A szálloda személyzete pedig értesítette is a hatóságokat, a széttetovált 50 éves férfi azonban egyáltalán nem bizonyult együttműködőnek. Olyannyira nem, hogy a héten nyilvánosságra hozott rendőrségi testkamera-felvételek szerint konkrétan fejbe rúgta az egyik intézkedő járőrt. Ezért a többszörösen büntetett előéletű lottónyertest sokkolóval kellett hatástalanítani.

Az incidens még április 29-én történt a floridai St. Pete Beach-en található Tradewinds Resortban, de a Pinellas megyei seriffhivatal csak ezen a héten hozta nyilvánosságra a megrázó felvételeket.

A hatóságok tájékoztatása szerint azért kellett kivonulniuk a szállodába, mert a lottónyertes olyan heves vitába keveredett egy másik vendéggel, hogy a végén szájba verte, de amikor kiérkeztek, akkor a két férfi már a földön verekedett egymással úgy, hogy Farthing barátnője, Jacqueline Fightmaster is bekapcsolódott a harcba.

Amikor egy helyszínre érkező rendőr megpróbálta szétválasztani a verekedőket, Farthing arcon rúgta, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a járőrök sokkolóval hatástalanították, de aztán rögtön elfogták, és őrizetbe is vették.

A póló nélküli férfi odajött, hogy megrúgja a másikat, de elvétette, és engem talált el itt

– mondja a rendőr a videón, ami azt is megörökítette, ahogy a másik férfit is megbilincselték.

Farthingot az eset után rendőrséggel szembeni ellenállással, hatósági személy ellen elkövetett súlyos testi sértéssel és kétrendbeli könnyű testi sértéssel vádolták meg. A barátnőjét pedig könnyű testi sértés vádjával szintén letartóztatták.

A letartóztatások egy nappal azután történtek, hogy Farthing és az édesanyja, Linda Grizzle megnyerték egy benzinkúton vásárolt 2 dolláros – 676 forintos – szelvénnyel megnyerték Powerball nevű lottó főnyereményét Kentuckyban. A 167,3 millió dolláros – több mint 56,5 milliárd forintos – jackpot egyébként az állam történetének legnagyobb lottónyereménye volt. Így a történtek nem csak a fejrúgás miatt számítanak lottótörténeti eseménynek.

A Fox News szerint nem ez volt Farthing első összetűzése a törvénnyel, hiszen eddigi életéből összesen 30 évet töltött különböző börtönökben. Például azért, mert megfojtotta egy korábbi barátnőjét, és kokaint adott el egy beépített rendőrnek.

És a floridai letartóztatása idején is csak feltételesen volt szabadlábon egy Kentucky államban lefojtatott büntetőeljárás után.

A bírósági jegyzőkönyvek szerint James Farthing nem ismerte el bűnösségét az állítólagos bűncselekmények tekintetében, és hétfőn előzetes meghallgatáson vett részt.