Szoboszlai Dominik a további gyerekvállalási terveikről beszélt

Szoboszlai Dominik augusztus elején adta hírül, hogy felesége, Buzsik Borka életet adott az első közös gyereküknek. A futballista nemrég a hvg-nek adott interjút, melyben az apaságról is mesélt. Bevallása szerint amíg a kislánya meg nem született, fel sem tudta fogni, mi vár rá.

Még akkor sem, amikor már Borkának a hasában mozgott. Szerintem erre nem lehet felkészülni

– fogalmazott a focista, aki mostanában kevesebbet alszik, és teljesen más lett az élete. Minden téren a lánya a prioritás, a kicsi nagyon sok odafigyelést igényel, ami mint mondja, ilyenkor teljesen normális.

A beszélgetés alkalmával arról is kérdezték az édesapát, szeretnék-e, hogy a gyereküknek idővel kistestvére legyen.

Igen, én mindenképp szeretném. De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom.

Ami a tetoválásait illeti, Szoboszlai azt mondja, sokat gondolkodott azon, hogy egy tetkóval is tiszteleg majd a lánya születése előtt, de még nem jutott dűlőre, pontosan milyen mintát szeretne a gyerekének dedikálni.

Nem akarok olyat, ami mindenkinek van, mint például egy talplenyomat. Valami újat és különlegeset szeretnék

– árulta el.