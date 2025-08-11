Szoboszlai Dominik a gyereknevelésről: „Besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap”

Néhány hete született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka első közös gyereke, a vasárnapi angol szuperkupadöntőt (amelyet a Liverpool elvesztett) már vörös mezben „szurkolta végig” a kislány.

A találkozó után a Spíler TV-nek adott interjújában a magyar középpályás kitért a gyereknevelésre is.