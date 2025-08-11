Szoboszlai Dominik a gyereknevelésről: „Besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap”

Néhány hete született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka első közös gyereke, a vasárnapi angol szuperkupadöntőt (amelyet a Liverpool elvesztett) már vörös mezben „szurkolta végig” a kislány.
A találkozó után a Spíler TV-nek adott interjújában a magyar középpályás kitért a gyereknevelésre is.
Hála istennek, az alvásra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek. Ő van leginkább éjszaka porondon, kivéve, amikor szünnap van, mert akkor besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap. Egy, mert nem szeretnék megsérülni, másrészt, mert minden edzésen oda kell tennem magamat, hogy hétvégén számoljanak velem. De szerintem jó csapatot alkotunk!