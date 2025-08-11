szoboszlai dominikbuzsik borka
Szórakozás

Szoboszlai Dominik a gyereknevelésről: „Besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap”

Vince Mignott / MB Media / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 11. 12:43
Vince Mignott / MB Media / Getty Images

Néhány hete született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka első közös gyereke, a vasárnapi angol szuperkupadöntőt (amelyet a Liverpool elvesztett) már vörös mezben „szurkolta végig” a kislány.

A találkozó után a Spíler TV-nek adott interjújában a magyar középpályás kitért a gyereknevelésre is.

Hála istennek, az alvásra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek. Ő van leginkább éjszaka porondon, kivéve, amikor szünnap van, mert akkor besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap. Egy, mert nem szeretnék megsérülni, másrészt, mert minden edzésen oda kell tennem magamat, hogy hétvégén számoljanak velem. De szerintem jó csapatot alkotunk!

Kapcsolódó
Szoboszlai Dominik felesége ismét megmutatta kislányukat, ezúttal Liverpool-mezbe öltöztetve
A kupagyőzelem nem jött össze.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Nem lehet hibáztatni Macaulay Culkin érvelését arról, melyik a kedvenc Reszkessetek, betörők!-filmje
Lesz Csupasz pisztoly 2? A rendező válaszolt
Népszerű lett a netezőknél a videó, melyben megkérdezik Liam Neesont, mi az a Labubu
Szoboszlai Dominik felesége ismét megmutatta kislányukat, ezúttal Liverpool-mezbe öltöztetve
Pofon csapott minket a nagystratégia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik