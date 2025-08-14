Marsi Anikó: Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a Női Digitális Polgári Körben is képviselek majd

Augusztus elején lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor bejelentette az első 25 Digitális Polgári Kör vezetőinek nevét. Marsi Anikó a női Digitális Polgári Kör vezetője lett, mellyel kapcsolatban most a Blikk kereste fel a TV2 híradósát.

Friss élmény, még tanulom. Égnek a vonalak és gyűlnek az ötletek. Talán ahhoz tudom hasonlítani, amikor a pályám elején a Fókusz napi témazuhatagából kellett válogatnunk a legérdekesebbeket. Üdítően hat rám

– mondta a lapnak Marsi, aki a női Digitális Polgári Kör vezetőjeként női közéleti témákkal tervez majd foglalkozni a csapatával.

Legyen szó gyermekvállalásról, munkáról, egészségről, kapcsolatokról, vállalkozásról. Csupa olyan dologról, amik polgári demokratikus értékeket képviselnek, és velünk vannak a hétköznapjainkban, meghatározzák nemcsak egy-egy ember, de mindannyiunk életét.

Bevallása szerint még számára is körvonalazódik a kör tevékenysége, de már most százas nagyságrendben gyűlnek a témák, és alapító társai is részt vesznek a munkában.

Szentkirályi Alexandrával régóta beszélünk arról, hogy jó lenne közösségbe fogni azokat a nőket, akik tudnak és akarnak is foglalkozni olyan témákkal, amik bár minden nőt érintenek, de valahogy a mindennapok forgatagában nem kapnak elég nyilvánosságot. Nagyon sok nő van, akik a szívügyeik mentén komoly értéket teremtenek, de a hangjuk nem hallatszik. Ezért gondoltuk, hogy csokorba kellene fogni az élet különböző területeiről azokat, akikkel együtt hangot tudunk adni a legkülönbözőbb női témáknak.

A beszélgetés alkalmával a híradóst arról is kérdezték, új pozíciója változtat-e bármit a képernyős jelenlétén vagy a televíziós munkáján.

Nem nevezném pozíciónak a Női Digitális Polgári Kör összefogását. Ez számomra valami olyasmi, mintha televíziós műsort készítenénk kerekasztal beszélgetésekkel, szakértők és mindennapi hősnők bevonásával. Csak ezt nem a televízióban lehet nyomon követni, hanem online felületeken. Önkéntes munka, a civil életem része

– magyarázta Marsi, aki azt a kérdést is megkapta, szerinte ez a közéleti szerep összeegyeztethető-e a híradós munkájával és a képernyős hitelességgel.

Semmilyen különbséget nem látok jelen képernyős tevékenységem és a DPK Női »csoportjának« vezetése közt. Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a Női Digitális Polgári Körben is képviselek majd

– jelentette ki a műsorvezető.

Marsi egyébként 2018-ban és 2022-ben a TV2 más hírolvasóival együtt videóban állt ki, elmondva, miért támogatja Orbán Viktort a választáson.