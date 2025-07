Marsi Anikó a férje volt párjáról, Agócs Juditról: Mindig volt némi szégyenérzetem vagy frusztrációm mellette

Marsi Anikó már korábban is beszélt arról, hogy milyen jó viszonyt ápolnak férje, Gyarmati Gábor volt párjával, Agócs Judittal. Agócsnak és Gyarmatinak van egy közös fia is, Artúr.

Marsi most a hot! magazinnak mesélt a mozaikcsaládjukról, beismerve, hogy az Agócs Judittal való kapcsolatukat illetően nem volt mindig könnyű minden, a műsorvezető ugyanis kezdetben feszélyezve érezte magát a színésznő mellett.

Nekem mindig volt némi szégyenérzetem vagy frusztrációm Judit mellett. Őt mindig szépnek és karcsúnak láttam, magamat – hogy finoman fogalmazzak – sokkal kevésbé. De most már jó

– idézte a Blikk Marsit, aki a téma kapcsán hozzátette, hogy idővel túlléptek ezen, ma pedig már valódi bizalom és barátság jellemzi a kapcsolatukat Agóccsal.

Volt, hogy Marsi a férje nélkül ment el megnézni a színésznő egyik előadását, és arra is többször volt már példa, hogy Artúrral együtt az édesanyja is ott aludt a műsorvezetőnél. Ami pedig Gyarmati Gábort illeti, a férfi maga is örül annak, hogy a felesége és a gyermeke édesanyja ennyire jól kijönnek egymással.

A műsorvezetőről legutóbb akkor írtunk, amikor elmesélte, hogy Bálint Antóniával váratlanul a TV2 büféjében futottak össze a nyáron.