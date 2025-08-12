Megvan a Rambo-előzményfilm főszereplője

Előzményfilmet kap a Rambo. A sztori a fiatal John Rambo vietnami háborús múltját meséli el, amikor az amerikai hadsereg elit zöldsapkás katonájaként szolgált. Noah Centineo fogja alakítani a fiatal gyilkológépet. A forgatás januárban kezdődik.

David Morell 1972-es Első vér című regényében megalkotta Rambót, aki a filmtörténet egyik legismertebb hősévé vált, miután a könyvből akciódús kasszasiker készült Sylvester Stallone főszereplésével – és Andy Vajna hathatós közreműködésével.

Az 1982-es Első vér négy folytatást eredményezett: Rambo II. (1985), Rambo III. (1988), John Rambo (2008) és Rambo V – Utolsó vér (2019). A filmsorozat összesen több mint 850 millió dolláros bevételt hozott. Stallone minden produkcióban szerepelt, mind az öt film forgatókönyvében szerepet vállalt íróként, és a 2008-as filmet ő maga rendezte.

Centineo volt a főszereplője a To All the Boys I’ve Loved Before (A fiúknak, akiket valaha szerettem) című 2018-as romantikus vígjátéknak és folytatásainak.