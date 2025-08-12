Hivatali esküvőjük után nagy lagzit terveznek Curtisék: „Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fővel”

A napokban a 24.hu is beszámolt arról, hogy Curtis feleségül vette Barnai Juditot – noha újdonsült felesége miatt a rapper kis híján lekéste az esküvőt.

A házaspár most a Borsnak adott interjút, melyben elmondták, hogy a nászútjuk egyelőre elmarad, hamarosan ugyanis új kiskutyát fogadnak örökbe. Curtisék egyébként a minap a VI. kerületi Polgármesteri Hivatalban kötöttek házasságot, de egy nagy lagzit is szeretnének majd tartani.

Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fő, így ehhez mértem kell majd helyszínt is keresnünk, ami nem egyszerű feladat. A parkolástól kezdve a cateringig, nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy minden ideális legyen

– osztotta meg a portállal a rapper, aki a lap érdeklődésére arra is felelt, hogyan állnak a feleségével jelenleg a gyerekkérdéshez.

Most még Judie kosarazik, így addig biztosan nincs tervben ilyesmi, majd jövőre talán, vagy amikor befejezi a pályafutását

– tette hozzá.