curtisbarnai judit
Szórakozás

Hivatali esküvőjük után nagy lagzit terveznek Curtisék: „Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fővel”

Ágota Csaba / RTL
admin Grósz Petra
2025. 08. 12. 12:27
Ágota Csaba / RTL

A napokban a 24.hu is beszámolt arról, hogy Curtis feleségül vette Barnai Juditot – noha újdonsült felesége miatt a rapper kis híján lekéste az esküvőt.

A házaspár most a Borsnak adott interjút, melyben elmondták, hogy a nászútjuk egyelőre elmarad, hamarosan ugyanis új kiskutyát fogadnak örökbe. Curtisék egyébként a minap a VI. kerületi Polgármesteri Hivatalban kötöttek házasságot, de egy nagy lagzit is szeretnének majd tartani.

Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fő, így ehhez mértem kell majd helyszínt is keresnünk, ami nem egyszerű feladat. A parkolástól kezdve a cateringig, nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy minden ideális legyen

– osztotta meg a portállal a rapper, aki a lap érdeklődésére arra is felelt, hogyan állnak a feleségével jelenleg a gyerekkérdéshez.

Most még Judie kosarazik, így addig biztosan nincs tervben ilyesmi, majd jövőre talán, vagy amikor befejezi a pályafutását

– tette hozzá.

Kapcsolódó
Barnai Judit miatt Curtis kis híján lekéste az esküvőjüket
A rapper úgy fogalmaz: friss férjként igencsak próbára lett téve a türelme.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Nicola Peltz és Brooklyn Beckham megújították esküvői fogadalmukat, de csak a Peltz család ünnepelt velük, Beckhamék nem
„Igen” – írta Cristiano Ronaldo barátnője egy hatalmas gyűrűről készült fotó mellett
Mehringer Marci a rendszerkritikus daláról: A propaganda betalált, érdekes módon magukra vették 
„Szerencsére Petőfi Sándornak nem tudott ilyen magvas gondolatokat üzenni a borsófőzelékek TikTok királya” – Magyar Péter is reagált Sulyok Tamás posztjára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik