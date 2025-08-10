szoboszlai dominikbuzsik borka
Szoboszlai Dominik felesége ismét megmutatta kislányukat, ezúttal Liverpool-mezbe öltöztetve

Trenka Attila
24.hu
2025. 08. 10. 19:59
Trenka Attila

Egy hete jelentette be Szoboszlai Dominik, hogy felesége életet adott első gyermeküknek. Kedden aztán Buzsik Borka az első képet is közzétette a kislányukról korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében azzal a felirattal, hogy Welcome home, azaz üdv itthon. A kislány nevét egyelőre nem árulták el, a képen egy szívemojival kitakarták.

Nem sokkal a vasárnap 16 órakor kezdődött Crystal Palace–Liverpool angol Szuperkupa-meccs előtt aztán Buzsik Borka újabb fotót posztolt: a stílusosan Liverpool-mezbe bújtatott kislányról készült képeket itt lehet megtekinteni a feltöltéstől számított 24 órán belül.

Apunak szurkolva

– szól a képen a felirat.

Szoboszlai a kislány születésekor úgy fogalmazott posztjában: „Születésed a világot jelenti nekem! Köszönöm szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe!”

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

