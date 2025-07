Van az a pénz – az 1000 férfival lefeküdt nő anyja megvédte a lányát

A héten jelent meg a 1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story (Ezer férfi és én: a Bonnie Blue-sztori) című dokumentumfilm, amely, ahogy a címe is utal rá, Bonnie Blue-ról, azaz Tia Billingerről szól, arról a pornószínészről, aki 12 óra alatt ezer, egészen pontosan 1057 férfival feküdt le.

A 26 éves nő állítólag havi egymillió fontot (460 millió forintot) keresett az OnlyFans-en, tulajdonképpen azzal, hogy ingyen lefekszik – símaszkos – férfiakkal, mindössze annyiért cserébe, hogy cserébe közölheti az aktus felvételét az előfizetőivel (bár Billinger már nem ezen az oldalon tevékenykedik, a „rekorddöntés” ugyanis túl sok volt az OnlyFans-nek, illetve pontosabban az online fizetést az oldalon lehetővé tevő Visának).

A Guardian idézi a film egyik szereplőjét, Billinger csapatának egyik tagját, aki „marketingzseninek” nevezi a nőt, amit a kritikus azzal egészített ki: azzal, hogy a pornós, ahelyett, hogy férfiak más férfiakat keresnek a 18 pluszos oldalakon azzal, hogy tininek látszó nőkkel szexelnek, Billinger saját magát ajánlja fel magát fiatal férfiaknak, tényleg valami újat mutat.

Ha bármilyen más területen dolgozna – ha maradt volna korábbi állásában, például az NHS pénzügyi toborzójaként –, és ugyanilyen mértékben újítana, valószínűleg rendkívüli vállalkozóként ünnepelnék.

A lap az – értékelésük alapján közepes – filmről szóló kritikájában azt írja, készítője, a Billinger, avagy Blue létezéséről tudomást a 15 éves lánya közösségi oldalairól szerző Victoria Silver sok mindent megkérdezhetett volna a pornóstól, ami miatt kihagyott ziccer bizonyos szempontból az alkotása, de az mindenképpen kiderül azért belőle

a sztár ugyanolyan acélos szilárdsággal áll hozzá karrierjéhez, mint amilyen sztahanovista a munkájában.

„Csodálom a munkamorálját és az üzleti tehetségét? Igen” – írta még az újságíró, de azt is, hogy szeretné, ha ez tehetséges fiatal nőnek nem a felnőtt filmes világban kéne látnia a kiugrás lehetőségét.

Billinger feleslegesnek tartotta az egyetemet, 19 éves korára már egy Mercedes C-osztályú autót vezetett, röviddel ezután pedig vett egy házat is.

A Channel 4 csatornán debütáló filmből az is kiderül, hogy Billinger családtagjait is felvette a fizetési listájára, hogy ők is kapjanak a munkájáért járó „jutalom egy részéből” – idézte az Independent.

A dokufilmben a nő anyja, Sarah azt mondja:

Én választottam volna neki ezt a karriert? Nem. Nagyon megdöbbentett. Akarnám, hogy bármi mást csináljon? Nem.

Az ember minden vágya, hogy a gyerekei boldogok legyenek, és ő boldog. Nincsenek apaproblémái, nem bántalmazták. Ez az ő döntése.”

Ez utóbbit egyébként a pornós is állítja, se nem ragadozó, se nem áldozat, és a munkáján szerzett tapasztalatok sem okoznak neki traumát.

Billinger, mikor az utcán meglátják, és ócsárolják, csak annyit mond, „legalább felültek a kanapéból”, és anyja se veszi a lelkére a negatív kommenteket:

Legtöbbször csak nevetek, mert mindenki a magas erkölcseiről beszél, pedig ez gyorsan megváltozna, ha havi egymillió fontot tudnának keresni.

De nem csak az anya, az apja is büszke lányára.

A film egy másik részében felidéznek egy olyan esetet is, mikor egy szilveszterezés közben a családtagok arra vártak, hogy Billinger egy másik szobában befejezze a munkáját.

Vicces volt. Csendben mindannyian egy másik szobában vártak

– idézte fel a pornós.

Az Independent kritikusa ugyanakkor a guardianes kollégájánál rosszabbra értékelte a filmet, „szomorú, kellemetlen és buja látványosságként” jellemezte azt.

