Molnár Anikó saját szórakozóhellyel lepte meg magát az 50. születésnapjára

Molnár Anikó a napokban a Wesselényi utcából jelentkezett be az Instagram-oldalán, autójában ülve pedig elárulta követőinek, hogy válóra vált az álma, ugyanis lett egy szórakozóhelye a VII. kerületi bulinegyedben – szúrta ki a Blikk.

Igazából még úgy nem nagyon fogtam fel, hogy mi is történik velem. Nem szeretek egyébként szórakozni járni, viszont sokszor éreztem azt, amikor elkeveredtem egy-egy helyre, hogy azért nem is olyan rossz dolog ez. Ami még motivált, és ami még egy tök jó dolog, hogy én ezt most így megcsináltam, az pedig az, hogy két hónap múlva gyakorlatilag betöltöm az 50. életévemet. Tehát gyakorlatilag leéltem fél évszázadot, és azt hiszem, ez az egyik legnagyobb dolog, amivel meglephettem magam. Úgyhogy a születésnapom is itt lesz, a Playa Dance Clubban