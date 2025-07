Művészet, sport, Művészetek Völgye

A látogatók már hozzászokhattak, hogy a Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend hármas 10 napra a magyar kulturális élet központjává változik minden nyáron. Rengeteg koncerttel, kézműves programmal, képzőművészeti kiállítással, régi megszokott helyszínekkel ás új belépőkkel várja idén is a Balaton-felvidék gyönyörű környezete az érdeklődőket. Kevés hely van, ahol a nemzetközi sztárfellépőtől, a reggeli jógán át, a templomban játszódó darabokig mindent megtalál az ember.

Vegyük sorra a legnagyobbakat, Kapolcson ez a Panoráma Színpad, ahol a magyar zenei élet kurrens, ismert nevei fordulnak meg. Bagossy Brothers Company, Beton Hofi, Carson Coma, Quimby, Belga, de itt is elbúcsúzik közönségétől a Margaret Island. 2019 után újra láthatnak itt külföldi fellépőt a Völgylakók, idei, The Human Fear című lemezét hozza el ide a Franz Ferdinand. A skót indie banda lemezének borítóját Maurer Dóra képe inspirálta, aki pedig az ismert magyar képzőművész munkáját is megcsodálná a koncert előtt, annak lesz lehetősége erre is. A MűvészVölgy Kúria mindig otthona a képzőművészetnek, idén is végig egy kiállítás fogadja azt, aki idelátogat.

Taliándörögdre érdemes menni, ha a tömegközlekedésről alkotott képünket szeretnénk kiszínezni. A Lőtér x Közlekedési Múzem az induló pontja mindennap annak az Ikarusnak, ami Zenélő busz néven szállítja az utasokat míg többek között a Parno Graszt, Beck Zoli az Irie Maffia vagy épp a Kiscsillag zenél. A busz időben visszaér, az esti koncerteken már mindenki ott lehet, Co Lee, Jazzbois, Deva, Péterfy Bori & Love Band, Szabó Balázs Bandája és az Analog Balaton fellépését is itt lehet elcsípni.

Vigántpetenden a Cirque du Tókert az újcirkusz, a kortárs tánc otthona. A Rippel fivérek műsora, The 5 Elements – Rippel Brothers Show, Simon István: Nárcisz, ahogy Frenák Pál: Fiúk című előadása is itt lesz látható és a híres lengyel Walny Teatr is itt kap helyet.

A zene sem marad el, Ember Márk és Wunderlich József nem színházzal, hanem A Grund – vígszínházi fiúzenekar tagjaiként állnak itt színpadra, de Dés László, Koncz Zsuzsa, Zorán és a Budapest Bár is ezen a helyen zenél majd.

Aki járt már a Művészetek Völgyében az tudja, hogy itt nem csak a koncertekre érdemes ellátogatni. Elveszni a falvak között, lelassulni és felfedezni, ez kell, hogy igazán kikapcsolódhasson az ember. Felfedezni pedig érdemes a Művészetek Völgye két új helyszínét, a Sportgarden 10 napon keresztül mozgatja át a közönséget, miközben Lékai Máté, Kemény Dénes, Berki Krisztián, Görbicz Anita, Kovács Katalin, Risztov Éva is a sportról beszélget különböző nézőpontokból.

A Buda Udvar, az idei év másik friss megjelenője a II. kerület hangulatát hozza el a Margit-negyed szereplőivel. A Jurányi, a Dante, a Freeszfe vagy a Manyi is Kapolcsra költözik és viszi magával egyedi atmoszféráját is.

Több mint 3000 program vár ebben a 10 napban, a teljes listát és a jegyeket a https://www.muveszetekvolgye.hu/ oldalon lehet elérni, de a facebook eseményben is további információkat rejt: https://www.facebook.com/muveszetekvolgye