Lola védelmébe vette a Miss World Hungary győztesét: 17 éves, szégyellje magát mindenki, aki bántja!

Hétfőn a 24.hu is hírül adta, hogy Végvári Janka lett az ország legszebb nője, idén ő nyerte el a Miss World Hungary címet. A fiatal szépségkirálynőnek azóta több bántó kommentet is címeztek a közösségi oldalakon megjelent cikkek alatt, amikkel Lola is találkozott – ezekre nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében reagált az énekesnő.

Ez a lány mindössze 17 éves! Szégyellje magát mindenki, aki bántja. A szépségideál évről-évre változik. De aki őt plasztikcicának vagy műnek, netán »ijesztően csúnyának« tartja (igen, ilyet is olvastam), az egyszerűen rosszindulatú és gonosz. Kifejezetten álszent hozzáállás, hogy amikor már a kedves kommentelő nem tud mibe belekötni, akkor annyit mond, hogy ennyi sminkkel ez bárkinek menne

– jelentette ki a kismama, hozzátéve:

Ez a lány sminkkel és smink nélkül is gyönyörű. Gyakorlatilag ódákat zengenek róla a külföldi oldalak. Annyira szeretném végre azt tapasztalni, hogy a nők támogatják egymást, és nem csak a shaming megy.

Az első gyerekével várandós énekesnő egyébként nemrég ment férjhez.