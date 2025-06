Idősek otthonában is dolgozott a Miss World Hungary 17 éves győztese

Vasárnap tartották a Miss Word Hungary szépségverseny döntőjét, amelyen eldőlt, ki kapja meg a Magyarország Szépe címet. A korona végül Végvári Janka fejére került, a két udvarhölgynek Veress Esztert és Csapó Dorka Katát választotta a szakmai zsűri. A Duna által közvetített eseményen a közönségdíjat Tokodi Doroti vette át.

Végvári tizenhét éves mosonmagyaróvári, emelt angol tagozatos gimnáziumi tanuló, aki egy éven át viselheti a Magyarország Szépe címet és képviselheti az országot a nemzetközi Miss World világdöntőn. A Miss Charity alversenyt is ő nyerte meg a felkészítőtábor alatt.

A Borsnak azt mondja, beleveti magát a szépségverseny-győzelemmel járó feladatokba.

A jövőben szeretnék több szervezethez is csatlakozni mint önkéntes, mivel ez nagyon fontos számomra. Idén én nyertem a Miss Charity címet is, aminek keretében önkéntesként segítettem a lakhelyemen lévő idősek otthonában. Emellett szeretném majd mindenféleképpen méltón képviselni az országunkat a Miss World világversenyen. Így emiatt most elkezdek tanulni és teljes erőbedobással készülni a versenyre.