Sokkoló fotók kerültek elő Gene Hackmanék patkányoktól hemzsegő otthonáról

A minap írtunk arról, hogy a hantavírus melegágya volt Gene Hackmanék otthona, ahol a házaspárt holtan találták idén februárban. A betegség patkányok és egerek vizeletével és ürülékével terjed, a színész és felesége otthonában pedig döglött patkányokat, patkányfészket, rágcsálóürüléket találtak.

Három garázsban is felfedezték a patkányürüléket a birtokon, valamint több fészerben. Élő és döglött patkányokat is találtak az egészségügyi dolgozók. Valamint arra lettek figyelmesek, hogy Hackmanék autóiban rágcsálók járhattak vagy élhettek. Több csapdát is megtaláltak a birtokon, ami azt jelenti, hogy folyamatosan gondja volt a rágcsálókkal a házaspárnak.

Hackmanék otthonáról több fotó kikerült az internetre a nyomozati anyagokból, és egészen lesújtó körülményekről mesélnek a képek.

A színészt és feleségét most, áprilisban temették el privát szertartás keretében.

