A hantavírus melegágya volt Gene Hackmanék otthona, derült ki egy vizsgálatból

Mint azt korábban megírtuk, szívbetegség következtében halt meg Gene Hackman körülbelül egy héttel azután, hogy felesége, Betsy Arakawa az új-mexikói otthonuk egy másik helyiségében elhunyt egy olyan vírus miatt, amelyet rágcsálók terjesztenek.

A rendkívül visszahúzódó módon élő házaspár holttestére február 26-án talált rá két gondnok, de az előzetes vizsgálatok során megállapítható volt, hogy már jó ideje mindketten halottak lehettek, ugyanis részleges mumifikáció nyomait mutatták. A család kezdetben szén-monoxid mérgezésre gyanakodott, ám ezt a vizsgálatok kizárták, és az Arakawa mellett talált gyógyszereknek sem volt köze a halálához.

A nyomozás kiderítette, hogy Arakawa február 11-én még elment boltba és gyógyszertárba, majd délután negyed 6 körül ért haza, de a neki küldött emailekre nem válaszolt. Hackman felesége február 12-én felhívta az orvosi ügyeletet. A biztonsági kamerák felvételeiből nem látszik, hogy a nő mennyire volt beteg, a boncolás során azonban kiderült, hogy a 65 éves Arakawa hantavírussal fertőződött, amely influenzaszerű tüneteket okoz, de komoly, a szívet és a tüdőt érintő szövődményei is lehetnek, és ha nem látják el megfelelően, akkor gyakran halált is okozhat.

Gene Hackman testében nem találták meg a vírus nyomait. A vizsgálatok alapján a legendás színész a felesége után nagyjából egy héttel halhatott meg szívelégtelenség következtében.

A TMZ által szerzett új egészségügyi dokumentumok arra világítanak rá, hogy Hackmanék Santa Fében található otthona igazi melegágya volt a hantavírusnak: a betegség patkányok és egerek vizeletével és ürülékével terjed, a színész és felesége otthonában pedig döglött patkányokat, patkányfészket, rágcsálóürüléket találtak.

Három garázsban is felfedezték a patkányürüléket a birtokon, valamint több fészereben. Élő és döglött patkányokat is találtak az egészségügyi dolgozók. Hackmanék autóiban pedig arra lettek figyelmesek, hogy rágcsálók járhattak vagy élhettek azokban. Több csapdát is megtaláltak a birtokon, ami azt jelenti, hogy folyamatosan gondja volt a rágcsálókkal a házaspárnak.

A lap kiemeli, hogy Hackman feleségének halála óta további három halálos áldozatot követelt a hantavírus az észak-kaliforniai Mammouth Lakes városában.