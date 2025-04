Eltemették Gene Hackmant és a feleségét

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa februári halála után a házaspárt most helyezték örök nyugalomra Santa Fében, írja a People. Szűk körben búcsúztak a házaspártól, a ceremónián a család és néhány közeli barát vett részt.

Hackman 1991-ben vonult vissza Hollywoodból, azóta csöndesen éltek feleségével, legutóbb 2024-ben fotózták le őket együtt.

A rendkívül visszahúzódó módon élő házaspár holttestére február 26-án talált rá két gondnok, de az előzetes vizsgálatok során megállapítható volt, hogy már jó ideje mindketten halottak lehettek, ugyanis részleges mumifikáció nyomait mutatták. A család kezdetben szén-monoxid mérgezésre gyanakodott, ám ezt a vizsgálatok kizárták, és az Arakawa mellett talált gyógyszereknek sem volt köze a halálához.

A TMZ által szerzett új egészségügyi dokumentumok arra világítanak rá, hogy Hackmanék Santa Fében található otthona igazi melegágya volt a hantavírusnak: a betegség patkányok és egerek vizeletével és ürülékével terjed, a színész és felesége otthonában pedig döglött patkányokat, patkányfészket, rágcsálóürüléket találtak.

Három garázsban is felfedezték a patkányürüléket a birtokon, valamint több fészereben. Élő és döglött patkányokat is találtak az egészségügyi dolgozók. Hackmanék autóiban pedig arra lettek figyelmesek, hogy rágcsálók járhattak vagy élhettek azokban. Több csapdát is megtaláltak a birtokon, ami azt jelenti, hogy folyamatosan gondja volt a rágcsálókkal a házaspárnak.

A lap kiemeli, hogy Hackman feleségének halála óta további három halálos áldozatot követelt a hantavírus az észak-kaliforniai Mammouth Lakes városában.