Bogdányi Titanillára rátalált a szerelem: „Úgy szeretnek, ahogy mindig is vágytam rá”

Bogdányi Titanilla tavaly év végén úgy nyilatkozott, annyit csalódott a férfiakban, hogy úgy érzi, feladta, hogy valaha párra leljen. Korábban a Celebrandi című műsorban próbálkozott párkereséssel, majd kipróbálta a Tindert, de egyik helyen sem járt sikerrel.

„Én tényleg nyitott vagyok, csak valahogy a realitás meg azt mondatja velem, hogy már nem nagyon hiszem, hogy valakivel kéz a kézben megöregszem” – nyilatkozta múlt decemberben a színésznő, aki most jó hírről számolt be a Reggeliben: új párja van, akivel nagyon jól alakulnak a dolgaik.

– jelentette ki Bogdányi.

Mint kiderült, az illetővel már látásból ismerték egymást, hiszen egy helyen dolgoznak.

„Egy évig nézegettük egymást a távolból, mígnem szépen lassan felfigyeltünk egymásra. Aztán meg nagyon filmes jelenetek játszódtak le köztünk, például volt olyan, hogy beszélgettem valakivel a munkahelyen, ő megjelent, és mint a filmekben, csak néztünk egymásra. Én csak azt hallottam, hogy bla-bla-bal, és ő sem figyelt semmire, majdnem átesett a korláton. Ő nem nagyon hitt abban, hogy részemről ez jelent valamit, bár nem tudom, hogy ezt miért gondolta” – mesélte.

Végül egy közös munka során kezdtek el kölcsönösen nyitni a másik felé, az első randin pedig már egyértelmű volt, hogy jól működnek együtt.

Nem gondoltam volna, hogy ennyi idősen fogom kijelenteni, hogy igazából most tapasztaltam meg azt, hogy milyen egy csodálatos, kiegyensúlyozott kapcsolatban lenni, ahol úgy szeretnek engem, ahogy mindig is vágytam rá, és ahol az én szeretetemet és gondoskodásomat is nagy szívvel elfogadják. Ilyen szinten valakivel egy hullámhosszon lenni – én azt hittem, ilyen csak a mesékben van.