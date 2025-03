Lengyel Tamás nyílt levelet írt Muri Enikőnek, miután utóbbi megmutatta, milyen mocskolódó kommenteket kapott Orbán Viktorral közös szelfije után

Február utolsó szombatján Muri Enikő is ott volt Orbán Viktor évértékelőjén, közös szelfit is posztolt a miniszterelnökkel, amit aztán megosztott a közösségi oldalán. Posztja után az énekesnő igen trágár hangvételű üzeneteket is kapott, melyeket csokorba szedve tett közzé pár nappal a szelfi megjelenése után. A mocskolódó kommentekről szóló bejegyzést látva Orbán Viktor a Facebook-oldalán üzent Murinak, azt írta neki: „Kedves Enikő! Ne törődjön a gyűlölködőkkel. A szeretet mindig erősebb. Hajrá!”.

A történtek apropóján Lengyel Tamás a minap a Facebookon írt nyílt levelet az énekesnőnek címezve.

Hello, Muri Enikő! Ne hibáztasd az embereket, sokan nem tehetnek róla, hogy ilyeneket írnak neked. A többség azt teszi, amit azok tesznek, akikre felnéznek és akiket tisztelnek. A közbeszéd azért van ilyen szinten, mert a politikusok ezt a mintát mutatják az embereknek. Ha durván viselkedik a hatalom, azzal jóváhagyja, hogy az emberek is durván viselkedjenek egymással. Ha durván szólnak egymáshoz a politikusok, azzal azt mutatja, hogy lehet durván szólni a másikhoz

– kezdte sorait a színész.

Amikor Orbán Viktor libernyáknak nevezi a politikai ellenfeleit, Deutsch Tamás szellemi és erkölcsi fertőnek, Kövér László pedig lehazaárulózza azokat, akkor ne számíts arra, hogy aki nem ért egyet veled, majd kulturáltan viselkedik. Az emberek szándékos egymásnak ugrasztása, a kisebbségek kirekesztése, a politikai vetélytársak karaktergyilkolása, véleménynyilvánítás és kritika esetén a másik fél totális eltörlése, az empátia likvidálása ide vezet. Az állandó ellenségkép kreálása arra jó, hogy a politikai tábort összetartsa, de az országot szétveri és az életet élhetetlenné teszi.

Lengyel posztjában Orbán Viktornak is feltett egy kérdést:

Vajon, ha a helyzet jobban eldurvul, Orbán Viktor Miniszterelnök úr hasonlóan védelmébe veszi-e azokat, akikkel nincs közös platformon, vagy magyarnak csak azokat tekinti, akikkel nincs véleménykülönbség? Csak remélni merem, hogy a helyzet nem fajul a tettlegességig, mert a mostani kommunikáció sok jóra nem enged következtetni. Nehogy azt hidd, hogy ez csak veled történik, a teljesség igénye nélkül itt van néhány elszomorító a másik oldalról

– zárta sorait, megmutatva, ő milyen trágár üzeneteket szokott kapni.