43 millió dollár helyett steakvacsorát kínált a nyertesnek a kaszinó

Ami egy amerikai nővel történt, az talán rosszabb annál a rémálomnál, mint mikor valaki megváltoztatja az évek óta használt lottószámait, majd következő héten épp azokkal húzzák ki a főnyereményt – Katrina Bookman ugyanis egy teljes napon keresztül abban a hitben élt, hogy 43 millió dollár (nagyjából 15,8 milliárd forint) boldog tulajdonosa, mígnem a kaszinó alkalmazottai visszarángatták a valóságba.

A néhány óra leforgása alatt meggazdagodott, majd ismét elszegényedett nő a New York-i Resorts World Casinóban játszott egy játékgéppel, ahol az önmagában is elképesztően kicsi esélyű 6500 dolláros (körülbelül 2,4 millió forint) jackpotot felülmúlva egy nyolc számjegyű összeg jelent meg a kijelzőn – írja az Unilad. A játékos úgy nyilatkozott, a számot látva az egész teste elzsibbadt, majd a sorsfordítónak hitt eseményt jelezte a személyzetnek is, azonban mikor másnap visszatért a kaszinóba, közölték vele a megrázó hírt: elnézését kérik, de a gép meghibásodott.

A játékgépen található egy tájékoztató, amely szerint „a meghibásodások érvénytelenné tesznek minden fizetést és játékot”, így „jótékony gesztusként” felajánlották, hogy odaadják a nő valódi, 2,25 dolláros (körülbelül 800 forint) nyereményét, valamint meghívták egy ingyenes steakvacsorára.

Katrina Bookman ügyvédje szerette volna elérni, hogy legalább a 6500 dolláros nyereményt fizessék ki ügyfelének, de a bíróság a kaszinó javára döntött, és a nő a perköltségen kívül nem kapott mást.