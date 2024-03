Már mellplasztikán és orrműtéten is túl volt Megan Fox a húszas évei elején

Megan Fox nemrég egy podcastműsorban volt hallható, ahol őszintén mesélt arról, élete során milyen plasztikai beavatkozásokat végeztek el rajta. A 37 éves színésznő elmondta, először a melleit csináltatta meg, mikor 21 vagy 22 éves volt.

Aztán újra megcsináltattam őket, amikor befejeztem a gyerekeim szoptatását, mert nem tudom, hova tűntek. Nemrég pedig ismét műtöttek

– mesélte Fox, hozzátéve, az utóbbi műtét korrekciós volt, az implantátumokkal volt gond.

Elárulta azt is, hogy a húszas évei elején orrplasztikát csináltatott, de megjegyezte, hogy az emberek gyakran azzal vádolják, több beavatkozáson is átesett az orrát nézve. Illetve sejtelmesen azt is hozzátette, volt egy olyan műtétje is, ami bár remek volt, mégsem fog beszélni róla.

Nagyon jó volt, és nem egy ismert plasztikai műtét.

Fox nem szereti a műtéteket egyébként, szerinte a teste nem reagál jól például az érzéstelenítésre sem.