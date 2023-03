Járai Máté: Van, akinek túlzás ennyi mindent felvállalni, de hiszem, hogy ezzel segíteni tudok másoknak

Járai Máté a Velvetnek adott interjút, amiben a színész egyebek mellett a Reggeliből való távozásáról is beszélt.

Lassan két hónapja lesz, hogy nem vezetem a Reggelit, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szorul össze a gyomrom, ha rágondolok. Nagyon szerettem csinálni. Úgy éreztem magam, mint egy gyerek, aki ajándékba kap egy rollert vagy dömpert, amelyre már nagyon vágyott, de csak két évig használhatja. Két év után elveszik tőle, és azt mondják, hogy más gyereknek adják. Tisztában vagyok vele, hogy működik a média. Sírhatnék, de nem teszem. Nyilván rossz, hogy ilyen hamar vége lett, de szépen lassan már inkább arra gondolok: milyen jó, hogy egyáltalán két évig tartott. Hálás is lehetek. Ez csak nézőpont kérdése. Azt is nekem kell lélekben és fejben eldönteni, hogy én most áldozat vagyok-e vagy túlélője valaminek. Inkább szeretnék túlélője lenni! Túl fogom élni, hogy most nem vezetek reggeli műsort.