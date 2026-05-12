Sulyok Tamás egyhelyben álldogált, és lemaradt a miniszterek megbízólevél-átadási képéről

Átvették Sulyok Tamás köztársasági elnöktől megbízóleveleiket a Tisza-kormány tagjai. Kedden a Sándor-palotában tartották meg a kormányalakítás egyik legünnepélyesebb részét, amelyről Magyar Péter oldala élő adásban számolt be a Youtube-on.

Az átadó előtt a videós stáb hosszan mutatta a köztársasági palota termeit, és a falakon látható műalkotásokat, majd azt is, hogy Magyar Péter Sulyok irodájában aláírja a hivatalos iratokat.

A megbízólevelek átadása a tükörteremben zajlott. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték, majd a miniszterek egyenként átvették a kinevezési oklevelüket.

A videón jól látszik, hogy a kormánytagok Magyar Péterrel együtt közös fotó készítenek, a fotózásánál azonban lényegében hátat fordítanak a középen álló köztársasági elnöknek. Sulyok csak az első megbízólevél átadásakor lépett oda a tiszások mellé a fotózáshoz, a többi miniszternél egyhelyben álldogált tovább, amíg elkészült a kép.

A kormányfő tájékoztatása szerint szerdán 16 órától ülésezik majd a parlament, ahol leteszi majd esküjét a 16 miniszter, hivatalosan pedig éjféltől alakul majd meg az új kabinet.

Sulyok Tamás a következő minisztereket nevezte ki: