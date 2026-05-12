Sulyok Tamás egyhelyben álldogált, és lemaradt a miniszterek megbízólevél-átadási képéről

Átvették Sulyok Tamás köztársasági elnöktől megbízóleveleiket a Tisza-kormány tagjai. Kedden a Sándor-palotában tartották meg a kormányalakítás egyik legünnepélyesebb részét, amelyről Magyar Péter oldala élő adásban számolt be a Youtube-on.
Az átadó előtt a videós stáb hosszan mutatta a köztársasági palota termeit, és a falakon látható műalkotásokat, majd azt is, hogy Magyar Péter Sulyok irodájában aláírja a hivatalos iratokat.
A megbízólevelek átadása a tükörteremben zajlott. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték, majd a miniszterek egyenként átvették a kinevezési oklevelüket.
A videón jól látszik, hogy a kormánytagok Magyar Péterrel együtt közös fotó készítenek, a fotózásánál azonban lényegében hátat fordítanak a középen álló köztársasági elnöknek. Sulyok csak az első megbízólevél átadásakor lépett oda a tiszások mellé a fotózáshoz, a többi miniszternél egyhelyben álldogált tovább, amíg elkészült a kép.
A kormányfő tájékoztatása szerint szerdán 16 órától ülésezik majd a parlament, ahol leteszi majd esküjét a 16 miniszter, hivatalosan pedig éjféltől alakul majd meg az új kabinet.
Sulyok Tamás a következő minisztereket nevezte ki:
- Bóna Szabolcs – agrár és élelmezési miniszter
- Pósfai Gábor – belügyminiszter
- Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
- Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
- Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
- Görög Márta – igazságügyi miniszter
- Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
- Orbán Anita – külügyminiszter
- Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
- Lannert Judit – oktatási és gyermekügyi miniszter
- Kármán András – pénzügyminiszter
- Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
- Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
- Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter
- Lőrincz Viktória – vidék- és településfejlesztési miniszter