kormányalakítássulyok tamásmegbízólevél
Belföld

Sulyok Tamás egyhelyben álldogált, és lemaradt a miniszterek megbízólevél-átadási képéről

mti
admin Spirk József
2026. 05. 12. 16:18
mti

Átvették Sulyok Tamás köztársasági elnöktől megbízóleveleiket a Tisza-kormány tagjai. Kedden a Sándor-palotában tartották meg a kormányalakítás egyik legünnepélyesebb részét, amelyről Magyar Péter oldala élő adásban számolt be a Youtube-on.

Az átadó előtt a videós stáb hosszan mutatta a köztársasági palota termeit, és a falakon látható műalkotásokat, majd azt is, hogy Magyar Péter Sulyok irodájában aláírja a hivatalos iratokat.

A megbízólevelek átadása a tükörteremben zajlott. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték, majd a miniszterek egyenként átvették a kinevezési oklevelüket.

A videón jól látszik, hogy a kormánytagok Magyar Péterrel együtt közös fotó készítenek, a fotózásánál azonban lényegében hátat fordítanak a középen álló köztársasági elnöknek. Sulyok csak az első megbízólevél átadásakor lépett oda a tiszások mellé a fotózáshoz, a többi miniszternél egyhelyben álldogált tovább, amíg elkészült a kép.

A kormányfő tájékoztatása szerint szerdán 16 órától ülésezik majd a parlament, ahol leteszi majd esküjét a 16 miniszter, hivatalosan pedig éjféltől alakul majd meg az új kabinet.

Sulyok Tamás a következő minisztereket nevezte ki:

  • Bóna Szabolcs – agrár és élelmezési miniszter
  • Pósfai Gábor – belügyminiszter
  • Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
  • Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
  • Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
  • Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
  • Görög Márta – igazságügyi miniszter
  • Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
  • Orbán Anita – külügyminiszter
  • Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
  • Lannert Judit – oktatási és gyermekügyi miniszter
  • Kármán András – pénzügyminiszter
  • Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
  • Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
  • Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter
  • Lőrincz Viktória – vidék- és településfejlesztési miniszter

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója bejelentést tett a főügyészségen: szerinte az államfő nem intézkedett megfelelően egy súlyos biztonsági kockázat ügyében
Gulyás visszaszólt Magyarnak: nem ő hazudik, hanem a miniszterelnök állít valótlant
Zsuffa Tünde: Nem akarok bosszút állni, de Kósa Lajosnak felelnie kell a tetteiért
Magyar Péter: Gulyás Gergely hazudott, legalább hét ügyvezető miniszter hozott döntést az engedélyem nélkül
Mostantól ők vezetik Magyarországot: bemutatjuk a Tisza‑kormány tagjait
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik