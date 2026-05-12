A DPK-rendezvényeken fellépő Takáts Tamás fia jóváhagyást kért apjától, mielőtt a Tisza népünnepélyén énekelt

Míg Takáts Tamás az elmúlt hetekben DPK-rendezvényeken lépett fel, addig szintén zenész fia, Takáts Máté szombaton a Magyar Péter beiktatását követő Kossuth téri népünnepélyen énekelt el két dalt. Politikai nézetkülönbségeik és szerepvállalásuk ellenére apa és fia jó viszonyt ápolnak egymással, erről a Blikknek nyilatkoztak.

Takáts Máté elmondta: sajnálatosnak tartja, hogy a hazai politikai oldalak közötti feszültség olyan méreteket öltött, amely hosszabb távon is nyomot hagy az embereken. Reméli, hogy egyszer vége lesz ennek, mert úgy látja, ez a megosztottság tarthatatlan.

Édesapámat a világ legbékésebb, legjóindulatúbb és leginkább szeretetteljes embereként ismerem. Neki senkiről egy rossz szava nem volt soha. Végtelenül derűs, mosolygós személyiség volt, de a gyűlöletkeltő plakátok és kampányok hatására úgy érzem, megjelent az ő lelkében is egy bizonyos sötétség, amit előtte sosem érzékeltem benne

– mondta el az énekes, aki azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy szombati fellépése nem a Tisza Párt iránti elkötelezettségét jelenti, hanem a hála kinyilvánítása és ünneplés volt a részéről. „Nagyon fontosnak tartom, hogy a választott vezetőinkkel szemben kritikusak és szemfülesek maradjunk, nem szabad megint hagyni, hogy úgy a fejünkre nőjenek, mint az elmúlt 16 évben. A személyi kultuszok és megosztottság kultúrájának véget kell vetni!” – tette hozzá.

Továbbra is szeretetteljes a kapcsolatuk

Az ifjabb Takáts arról is beszélt, hogy édesapja meggyőződésből vállalta a fellépéseket a fideszes rendezvényeken, „őszinte hitből és szeretetből állt ki a színpadra”. Azonban leszögezte: kettejük közé nem vert éket a politika – ezt a Karthago énekese is megerősítette.

Nem befolyásolja a kapcsolatunkat a politikai nézetünk. Régóta tisztában vagyunk a helyzettel, de ezt sosem engedtük be a család mindennapjaiba. Ha beszélünk, és néha vitatkozunk is a hazai közélet eseményeiről, mindig szeretetben tesszük. Ez nem változik ezután sem, nem fogom kitagadni őt, sem ő engem. Sőt, Máté annyira kedves volt, hogy mielőtt szombaton fellépett volna a beiktatási ünnepségen, felhívott, hogy nem haragszom-e. Mondtam neki, felnőtt ember vagy, 30 éves elmúltál, nincs beleszólásom a dologba. Aztán viccelődtünk azzal, hogy tulajdonképpen a Takáts család lefedi az egész magyar politikai palettát…

– fogalmazott Takáts Tamás.

Elmondta továbbá, hogy nem igazán szokott politikai szerepet vállalni, most azért tett kivételt, mert úgy érezte, fontos választóvonal előtt állunk. „Eléggé éles a helyzet a világban, háború, migráció, és ilyenkor nem lehet csendben maradni. Orbán Viktort pedig ismerem, körülbelül 1989 óta. Szövetségesek vagyunk, sőt tulajdonképpen egyszerre fejlődtünk, mert annak idején én is liberális voltam, de 2003-ban megtértem. Párhuzamosan fejlődtünk, még ha más szakmában is…” – árulta el.