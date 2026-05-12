Curtisék lemondtak a nagy lagziról: Amikor láttuk, milyen hatalmas költség lenne, úgy döntöttünk, annak az összegnek jobb helye van

Széki Attila, azaz Curtis tavaly nyáron vette feleségül menyasszonyát, Barnai Juditot. Egy szűk körű hivatali esküvőn fogadtak egymásnak örök hűséget, amit követően elárulták, hogy terveznek egy nagy lagzit is.

Budapesten tartjuk, az biztos, nagyjából 200-300 fő, így ehhez mértem kell majd helyszínt is keresnünk, ami nem egyszerű feladat. A parkolástól kezdve a cateringig, nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy minden ideális legyen

– mondta akkor a rapper, feleségével azonban azóta meggondolták magukat a témában. Ennek okáról nemrég a Borsnak mesélt a sportoló.

Nem lesz nagy lagzi

Nagyon szűk családi körben tartottuk az esküvőt. Ati mindent leszervezett: elkészíttette a meghívókat, intézte a gyűrűket, lefoglalta az időpontot. Nekem gyakorlatilag csak a ruhámat kellett kiválasztanom. Később terveztünk egy nagy lagzit is, de amikor láttuk, milyen hatalmas költség lenne, inkább úgy döntöttünk, annak az összegnek jobb helye van

– magyarázta Barnai, aki azt is elárulta, hogy a gyűrűket teljes mértékben a rapperre bízta.

Az első tervben volt egy sötét, majdnem fekete szín, ami egyébként nagyon jól nézett ki, de mondtam neki, hogy fekete azért ne legyen a gyűrűnkben. Inkább feldobtam, hogy legyen benne lila, hiszen az a kedvenc színe. Erre csak annyit mondott: Na, ezért veszlek el, mert ilyen okos vagy.

A beszélgetés alkalmával a magyar válogatott kosárlabdázó azt is megosztotta a lappal, hogy tavaly volt egy különleges kérése a csapatához, akikkel egy évre meghosszabbította a szerződését. Ragaszkodott hozzá, hogy a mezén a Széki-Barnai név szerepeljen.

A meccseinket élőben lehet nézni, és sokan még mindig csak Barnainak hívnak. Ati ezen mindig kiakad, és kijavít mindenkit, hogy már Széki-Barnai vagyok. És mivel életem egyik legjobb szezonját már Széki-Barnai néven produkáltam, Széki úr természetesen azt is megjegyezte, hogy ez is miatta van.

Egyelőre nincs terítéken a családbővítés

Ami a rapperrel való családalapításukat illeti, a sportoló azt mondja, szeretnének közös gyereket Curtisszel – akinek előző házasságából van már egy kisfia –, ám ő még jelenleg úgy érzi, nem áll készen az anyaságra.

Egyelőre még nem foglalkozunk komolyan a családalapítás kérdésével, főleg úgy, hogy a következő szezonra is aláírtam. Persze vannak időszakok, amikor Ati lelkesebben felhozza a témát, hogy milyen jó lenne, aztán később ő is úgy van vele, hogy még ráérünk. Az biztos, hogy nem vetettük el az ötletet, szeretnénk gyereket. Én mindenképpen szeretném egyszer megtapasztalni az anyaságot és mindazt, ami ezzel jár. Ugyanakkor amennyire céltudatos vagyok az élet más területein, annyira tudatosan állok ehhez is. Pontosan tudom, hogy az anyaság egy 0–24 órás feladat, ami teljesen átformálja az ember életét

– tette hozzá.