Juszt László Hajdú Péternek: Te, aki ügyesen kollaborálva élted az életed, a békülést kéred számon?

Juszt László reagált egykori kollégája, Hajdú Péter hétfői videóüzenetére, melyben a nyíltan Fidesz-párti műsorvezető békülésre és összefogásra biztatta az embereket a Tisza-kormány megalakulása után. Juszt Facebookon osztotta meg gondolatait Hajdú „békülékeny hangvételű” videójáról.

A szétszakadt emberi kapcsolatok helyreállításáról, a tisztelet visszaadásáról és arról beszélt, hogy a politika nem írhatja felül az emberi viszonyokat. Ejnye, ejnye Péter! Nem késtél el ezzel egy kicsit? Nem sokat. Csak pár évet. Ha viszont most ide jutottál, akkor kérdelek: először nem a bocsánatkérésnek lenne itt az ideje?…

– fogalmazott az újságíró.

A traumák nem múlnak el nyomtalanul

Juszt László azzal folytatta, hogy ő úgy érzi sokakban – köztük benne is – még erősen dúlnak az érzelmek, és most törnek elő „az elmúlt években felhalmozódott frusztrációk, az elnyomott érzelmek, a lenyelt sértések, a bántások okozta lelki sérülések”. Az újságíró szerint az országnak egy komoly katarzist kell feldolgoznia, ezt a helyzetet ahhoz hasonlította, mint amikor „a koncentrációs tábor felszabadításának pillanatában habzsolni kezdenek az életben maradottak, a felszabadítóktól kapott ételből, mert nem hiszik el, hogy tényleg vége a szenvedésnek”.

Te meg, aki ügyesen kollaborálva élted az életed, azonnal a békülést kéred számon? Nyugi! Péter!

Mint írja, a második világháború után a németek szembenéztek a múltjukkal. „Tudom, sokan mondják, hogy aki szembenéz a múlttal az háttal áll a jövőnek” – folytatta:

De 16 évnyi traumát nem lehet egyik napról a másikra meg nem történtté tenni. Neked meg főleg nem lehet ezt a társadalom többségén számonkérni, mivel a trauma okozói között voltál. Aktívan nyerészkedtél belőle, és a szerepvállalásod mélyítette a sebeket.

Juszt intelmei Hajdúnak

Először tehát önkritikát kellene gyakorolnod, felismerni és szembenézni azokkal a dolgokkal, amiket te tettél ennek a rezsimnek a szolgálatában, amely elrabolta – a teljesség igénye nélkül – a 3 ezer milliárd forintnyi magánnyugdíjpénztár vagyont, illetve a Magyar Nemzeti Bank ötszáz milliárdját is

– írja Juszt, hozzátéve: ami ennél jóval súlyosabb, hogy mit okozott mindez a lelkekben.

Magyar Péter miniszterelnöki eskütételéről is szót ejtett, amelyen, ahogy Hajdúnak címezve írja, „a jelenlegi barátod és az általad még most is támogatott Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök részt sem vett”.

Először tehát ismerd fel a hibáidat, vétkeidet. Másodszor nézz szembe velük. Utána kérj értük bocsánatot. De ezután sem kérheted számon a társadalom megnyomorított részén, hogy miért nem bocsát meg neked, hiszen ez mindenkinek az egyéni döntése lesz. Lelkében él-e még, hagytatok-e még elegendő szeretet ahhoz, hogy ezt megtegye?

– kérdezte Hajdú Pétert, majd számonkérte rajta a választások napján tett kijelentését, mely szerint továbbra is Orbánt és Fideszt támogatja: „azt az Orbánt, aki az utolsó munkanapján egy olyan emberhez ment egy tv-műsorba beszélgetni – aki nem is olyan régen még a róla készült papírszobor fejét rugdosta –, hogy ott fejtse ki, hogy »napi igéjét egy nyíltan náci portálról szerzi be«, annak nincs meg az erkölcsi alapja arra, hogy a megbékélést kérje számon”.