98. perces potyagól napolta el Cristiano Ronaldo első szaúdi bajnoki címét

Cristiano Ronaldo az al-Hilal ellen.
2026. 05. 12. 22:16
A Cristiano Ronaldóval felálló al-Nasszr 1-1-es döntetlent játszott az al-Hilallal, így egyelőre nem nyerte meg a bajnokságot.

Az összecsapás nem csak azért számított rangadónak, mert Szaúd-Arábia két legnagyobb csapata találkozott, hanem mert a tabellán az első két helyezett találkozott. A győztesnek tűnő gólt Mohamed Simakan szerezte egy szöglet utáni kavarodás során.

Ezzel a sikerrel matematikailag biztossá vált volna az al-Nasszr első bajnoki címe hét év után, ám a csattanó a 98. percre maradt, mert Bento öngóljával elúszott két pont, ezzel pedig a biztos aranyérem is. A kapusnak csak simán ki kellett volna öklöznie a labdát, ám olyan pocsékul kapott bele, hogy saját kapujába perdült a labda.

A döntetlennel öt pont maradt az első helyen álló al-Nasszr előnye, de eggyel többet játszott, mint a riválisa. Ronaldo egyébként 2023-ban szerződött a szaúdi csapatba, így neki az első szaúdi aranyérme lenne, a szaúdi karrierje során egy trófeát nyert, még az első évében az Arab Bajnokcsapatok Kupáját húzta be együttesével.

