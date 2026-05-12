98. perces potyagól napolta el Cristiano Ronaldo első szaúdi bajnoki címét

Az összecsapás nem csak azért számított rangadónak, mert Szaúd-Arábia két legnagyobb csapata találkozott, hanem mert a tabellán az első két helyezett találkozott. A győztesnek tűnő gólt Mohamed Simakan szerezte egy szöglet utáni kavarodás során.

🚨 Mohamed Simakan opens scoring. 🇸🇦 Al-Nassr 1-0 Al-Hilalpic.twitter.com/5STVHkX5Ny — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 12, 2026

Ezzel a sikerrel matematikailag biztossá vált volna az al-Nasszr első bajnoki címe hét év után, ám a csattanó a 98. percre maradt, mert Bento öngóljával elúszott két pont, ezzel pedig a biztos aranyérem is. A kapusnak csak simán ki kellett volna öklöznie a labdát, ám olyan pocsékul kapott bele, hogy saját kapujába perdült a labda.

Es increíble lo que acaba de pasar con Bento. INCREÍBLE. De no creerse. Por este error en la última jugada del partido, Cristiano y Al Nassr todavía no son campeones. pic.twitter.com/RsXqelcWIb — Alex Déleon (@RomeoTheCaster) May 12, 2026

A döntetlennel öt pont maradt az első helyen álló al-Nasszr előnye, de eggyel többet játszott, mint a riválisa. Ronaldo egyébként 2023-ban szerződött a szaúdi csapatba, így neki az első szaúdi aranyérme lenne, a szaúdi karrierje során egy trófeát nyert, még az első évében az Arab Bajnokcsapatok Kupáját húzta be együttesével.