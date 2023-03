Hugh Grant elmondta, melyik jelenet eljátszásától rettegett az Igazából szerelem forgatásán

Máig összerezzen, ha vissza kell néznie.

A napokban Hugh Grant is ott volt a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület Los Angeles-i premierjén, ahol az ET stábjával beszélgetett. A színész a portál érdeklődésére azt is elárulta, van-e valamilyen különleges emléke a húsz évvel ezelőtt megjelent Igazából szerelem című film forgatásáról.

Nos, nyilvánvalóan. Emlékszem, rettegtem, hogy el kell játszanom azt a táncjelenetet. Rettegtem tőle

– emlékezett vissza Grant, majd elmondta, némileg enyhítette a dolog zavarba ejtőségét, mekkora siker lett végül a jelenet, amikor a brit miniszterelnök szerepében végigtáncol az épületen a Pointer Sisters Jump (For My Love) című számára.

Segít, segít, de még mindig összerezzenek, amikor megnézem

– tette hozzá.