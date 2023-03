ByeAlex: Nincs miért elnézést kérnie Korda Györgynek, erre az úriember viselkedésre kevesen képesek

Nem is olyan régen Korda György és Balázs Klári kipróbáltak egy tiktokos kihívást, ahol ismert személyeket kellett felismerniük fotó alapján. Köztük volt ByeAlex, aki a házaspár nem ismert meg, ebből elég sok cikk született a magyar sajtóban. Korda azóta úriember módjára bocsánatot kért, kiemelve, jól ismeri ByeAlexet, egyszerűen a hajszíne tévesztette meg – merthogy az énekes sokszor változtatja azt.

Most ByeAlex is reagált Facebook-oldalán az ügyre.

Korda Györgynek és Balázs Klárinak alapvetően se lenne oka elnézést kérni azért, ha nem ismernek fel vagy ha egyáltalán nem is ismernek, hisz más generációk vagyunk. (…) A bocsánatkérés viszont nagyon kedves, nem is számítottam ilyesmire. de ismétlem: nem is lenne miért elnézést kérni Korda Györgynek éntőlem. Egy viszont biztos: ilyen pozitív emberekre, erre a jó kedélyre, kedvességre, és úriemberi viselkedésre igen kevesen képesek. Nem véletlen, hogy évtizedek teltek el, de a mai fiatalok is rajongva fogadják őket a fesztiválokon