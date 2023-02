„Egy tincs kibontása egy órát vett igénybe” – Terecskei Rita hosszú évek után dobta a rasztahajat

Először az Instagramján számolt be arról Terecskei Rita, a Zanzibár együttes énekesnője, hogy hosszú évek után búcsút mondott a raszta frizurájának: „Egy tincset bontottam ki először, ami egy órát vett igénybe. Már az jó jel volt, hogy ki tudom bontani, hiszen akkor szokták az egészet lenyírni, ha ez nem sikerül, de azt azért nem vállaltam volna” – mesélte a Blikknek.

Az énekesnő azt mondja, a mostani haját már könnyebb ápolni is.

Ezt a mostani fazont könnyebb ápolni. Sokan nem is gondolnák, hogy a rasztát milyen nehéz karbantartani. A sztereotípiákkal ellentétben ugyanúgy mostam, balzsamoztam és festettem is, ráadásul én nem használtam póthajat, az egész az enyém volt. Egy hajmosás alkalmával pedig sokkal jobban habzik, ezért több vizet igényel a kimosása, meg persze, több időt is.