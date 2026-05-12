Reagált a Legfőbb Ügyészség és a GVH Magyar Péter felszólítására

Magyar Péter miniszterelnök szombaton, a beiktatásakor megtartott beszédében újfent lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, ahogyan azt már az április 12-i választások éjszakáján is megtette. Felszólítást kapott Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett többek között Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke és Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Legfőbb Ügyészség a Telex érdeklődésére reagált a megismételt felszólításra, amit elutasítottak. A GVH sajtóosztálya a lapnak azt írta:

Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani

– írta a GVH sajtóosztálya a lap megkeresésésére.

Azt írták, a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezések szerint pedig „feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.” A hivatal a lapnak küldött közleményében az Európai Unió intézményeire is hivatkozott. A lapnak azt írták, hogy „a nemzeti versenyhatóságok független és befolyásmentes működését az Európai Parlament és a Tanács (EU) ECN+ irányelvének 4. cikke biztosítja, illetve írja elő a tagállamok számára”.

A GVH-ra gyakorolt politikai nyomásról az április 12-i választás előtt egy héttel tálalt ki Berezvai Zombor közgazdász, aki a GVH Versenyközgazdasági és Piackutatási Irodáját vezette. Őt ezt követően érdemtelenségre hivatkozva kirúgta a GVH.

A Legfőbb Ügyészség sajtóosztálya a lapnak küldött válaszában a 24.hu-nak adott interjújára utalt vissza azzal, hogy „az ott kifejtetteket továbbra is érvényesnek és irányadónak tekintjük”. Válaszukba a lap szerint több idézetet is beszúrtak az interjúból, mely szerint Nagy Gábor Bálint szeretné folytatni a „megkezdett szakmai munkát”, sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása, a 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni.

A legfőbb ügyész lapuunknak adott interjúja egy nappal a miniszterelnök beiktatása előtt jelent meg. Nagy Gábor Bálint ebben beszélt arról hogy,