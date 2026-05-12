Fejes Tamás felidézte első fia születését: addig nem mentek fel a színpadra, míg nem hallotta a sírását

25 éves lett Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosának elsőszülött fia, akit szintén Fejes Tamásnak hívnak. A Kincsvadászokból is ismert műgyűjtő-zenész hétfőn közösségi oldalán írta meg fia születésének történetét.

25 éve ezen a napon Pécsen koncerteztünk! Jött egy telefon, hogy megszületik az első gyermekem. A színpadra addig nem mentünk fel, míg telefonon nem szóltak, hogy megszületett és hallottam a sírását! Ez a pillanat van az első képen. Aztán eufórikus állapotban egy felejthetetlen koncert. Aztán taxival hazamentem Debrecenbe

– írta az idősebb Fejes, aki friss képeket is mutatott első gyerekéről – egy olyat is, melyen legkisebb testvérével látható a fiú.

Mára már nem csak a fiam, hanem kollegám is a Tankcsapdában és a Hangszerarzenálban. Boldog Születésnapot Ifj. Fejes Tamás

– fogalmazott a dobos.