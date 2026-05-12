Újabb titkot árult el magáról a Vidéki prókátor

Miután a Vidéki prókátor felfedte kilétét, azt is elárulta, hogy nem a Novák Katalin és Varga Judit bukását okozó, a NER-t megrengető kegyelmi botrány kirobbantására a legbüszkébb, szerinte ugyanis a rokkantnyugdíjasok neki köszönhetően kapták vissza az Orbán-kormány által elvett járandóságaikat.

Orbánék megváltoztatták a minősítés kritériumrendszerét és elrendelték a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők komplex felülvizsgálatát. És mit tesz Isten: mivel szigorítottak a feltételrendszeren, nagyon sok érintettnek csökkent, vagy megszűnt az ellátásra való jogosultsága. Más szóval: jogalkotással jogi alapú „virtuális” állapotjavulást értek el, anélkül, hogy az ellátásban részesülők egészségi állapota ténylegesen javult volna, és ezen virtuális állapotjavulásra hivatkozva csökkentették, vagy szüntették meg a rokkantak ellátását.

Fülöp Botond azt írta: az alapvető jogelvekkel és a józan ésszel is ellentétes megoldást a bíróságok évekig alkalmazták, a Kúria is elutasította felülvizsgálati kérelmüket. Amikor ügyfele képviseletében alkotmányjogi panaszt terjesztett be, az Alkotmánybíróság (Ab) azt „csont nélkül” befogadta.

Ekkor már a Kúria is benyújtott egy másik ügyben egy alkotmányjogi panaszt, majd ki is mondták, hogy a törvény Alaptörvény-ellenes és nemzetközi jogot is sért. (A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán több rokkantnyugdíjas is pert nyert Magyarország ellen.) A munkát és a közéletet szigorúan szétválasztó Fülöp Botond hivatalos honlapján olvashatóak további részletek a rokkantsági ellátásra vonatkozó visszadobott jogszabályról, itt pedig arról, hogy még 2026-ban is utasítottak vissza rokkantsági ellátás iránti kérelmet olyan indoklással, hogy valaki rehabilitálhatatlan, de munkaképes.