„Talán mi láttuk a legjobban, hogy nem lehet előre menni” – falvak, ahol a legnagyobbat bukott a Fidesz

Még be sem érünk Nyéstára, már a falutáblánál a térség leköszönő fideszes országgyűlési képviselőjének a plakátja fogad minket. Utána viszont szinte egy szellemfaluval szembesülünk. Lakatlan házak, a postaládákban kampányanyagok. Amikor odalépünk egy lehúzott redőnyű házhoz, és belenézünk a postaládába, a papírok mögül egy egér cincog ránk. Nyésta zsákfalu, egyetlen U alakú utcája van, több az üres ház itt, mint a lakott.

Nem világmegváltást várnak

„Nincs bolt. Nincs ovi. Nincs iskola” – így foglalja össze a helyzetet egy helyi lakos. Amikor rákérdezünk, korábban a Fideszre szavazott-e, gyorsan rávágja: „Igen, mindig, amióta az eszemet tudom”. Most mégis a Tiszára ikszelt. Magyar Péterről így vélekedik, „mondanak róla jót és rosszat is”.

A háttérben zúg a fűkasza: a fű legalább nő, sokaknak – a lapunknak név nélkül nyilatkozónak is – a munka a faluban egyet jelent a közmunkával. „Hát, nem nagyon lehet megélni belőle” – mondja. Amikor azt kérdezzük, mit vár, miért szavazott át, hamar kiderül a tiszás siker egyik receptje: „Sokkal jobbat, mint most. Emeljék a családi pótlékot”.

Magyar Péter egyik ígérete, a családi pótlék azonnali megduplázása, célba ért: pár tízezer forintos emelést ígért. A családi pótlék összege ugyanis 2008 óta változatlan, nehezményezi a nő: egy gyermeknél 12 200 forint, két gyermeknél gyermekenként 13 300 forint. A Fidesz adókedvezményekkel segítette a családokat, ez viszont akkor segít igazán, ha van miből levonni.

Rájött, hogy nem kapnak segítséget

Tovább sétálva egy férfival kezdünk beszélgetni: „Mindenem megvan, attól függetlenül, hogy szegény vagyok” – mondja. Korábban ő is a Fideszre szavazott, de kiábrándult. „Igen, szavaztam… De Péter jobb lesz. Emelget mindent. Úgy lesz, ahogy ő elmondta” – mondja. Kiábrándulását úgy magyarázza: „Amit ígértek, nem úgy lett. Elég körbenézni – teszi hozzá –, mennyi szegény van”. Szerinte kevesen kaptak valódi segítséget, és munkalehetőség sincs igazán: „erre egyszerűen mindenki rájött”.