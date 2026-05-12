Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 12., kedd
Friss hírek
- Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli írásos beszámolót kért a leköszönő, fideszes ügyvezető miniszterektől.
- Magyar Péter a Karmelita elől jelentkezett be, aztán rögtönzött tárlatvezetést tartott Orbán Viktor egykori hivatalában.
- Rogán Antal és Pintér Sándor „százmilliárdokból felhúzott luxus minisztériumaiból” közölt képeket Magyar Péter.
- Reagált a Legfőbb Ügyészség és a GVH Magyar Péter felszólítására.
- Videón, ahogy elviszik otthonából a rendőrök a volt fideszes képviselőt. Házkutatást is tartottak előbb nála.
- Roszatom: Minden kérdésre van válaszunk Paks II ügyében az új magyar kormány számára.
- Feljelentéssel végződő ÁSZ-vizsgálat után távozik a Metropolitan Egyetem rektora.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 120-as autóbusz 13 óráig terelve a Váci út–Fáy utca–Röppentyű utca útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest-központ M felé.
Mai időjárás:
- Délelőttől kezdve nyugat felől ismét egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, mellyel délután újabb csapadékzóna érkezik.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.
- Késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Pongrác
Deviza középárfolyam:
- EUR 355,17
- USD 301,71
- CHF 387,55
- GBP 410,57
+1
Kapcsolódó
„Talán mi láttuk a legjobban, hogy nem lehet előre menni” – falvak, ahol a legnagyobbat bukott a Fidesz
Nyésta és Felsőgagy felé vettük az irányt: ez az a két borsodi falu, ahol a legnagyobb arányban pártoltak el a Fidesztől.