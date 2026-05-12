Generációkon átívelő minőség: jubileumot ünnepel a Hörmann Magyarországon

Szujó László, a Hörmann Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
2026. 05. 12. 06:03
35 éve jelent meg Magyarországon a Hörmann német vállalkozás, amely egy kis családi cégből mára a régió egyik vezető márkájává vált.

Kevés olyan vállalat van az építőiparban, ami több mint három évtizeden keresztül képes folyamatosan alkalmazkodni a piaci változásokhoz, miközben megőrzi stabilitását, minőségközpontú szemléletét és innovációs lendületét. Márpedig a Hörmann Hungária története pontosan ennek a példája. A német családi vállalkozás magyarországi leányvállalata immáron 35 éve van jelen hazánkban, ez idő alatt pedig nemcsak a garázskapuk és ajtók piacának egyik legismertebb szereplőjévé vált, hanem az ipari és logisztikai fejlesztések meghatározó partnerévé is.

A vállalat története Németországban indult 1935-ben, amikor August Hörmann megalapította a családi vállalkozását. Most, 2026-ban már a negyedik generáció irányítja a céget, sőt már az ötödik is tevékeny szerepet vállal. A Hörmann pedig az évtizedek során fokozatosan Európa vezető kapu- és ajtógyártójává nőtte ki magát. A magyarországi jelenlét 1991-ben kezdődött, kezdetben mindössze néhány munkatárssal, ma viszont már több mint százan vannak: sokan évtizedek óta itt dolgoznak. A Hörmann Hungária azóta jelentős fejlődésen ment keresztül: modern raktárbázist és bemutatótermet hozott létre, és országos partnerhálózatot épített ki.

Lakossági megoldásoktól az ipari beruházásokig

Az elmúlt 35 év alatt a magyar építőipar és az ipari infrastruktúra piaca jelentős átalakuláson ment keresztül. A változást jól mutatja, hogy míg korábban kisebb léptékű megrendelések határozták meg a piacot, ma már a nagy ipari beruházások – logisztikai központok, autóipari és akkumulátorgyártó üzemek vannak a fókuszban. A Hörmann egyik legnagyobb erőssége éppen az volt, hogy ezeket a változásokat nemcsak lekövette, hanem azokkal együtt fejlődött.

Míg korábban elsősorban a klasszikus garázskapuk jelentették a fő termékkört, ma már komplex megoldások is szerepelnek a kínálatban: ipari kapuk, rakodástechnikai rendszerek, sorompórendszerek, bejárati és beltéri ajtók, valamint automatizálási technológiák is. A Hörmann ipari kapu- és dokkolórendszereivel részt vett többek között a debreceni BMW-gyár újításához, a CATL beruházáshoz vagy a Mercedes kecskeméti fejlesztéseihez kapcsolódó infrastruktúrák kialakításában.

Az egyik legnagyobb innovációt a parkolástechnikában vitte véghez a cég, ahol egyre inkább a készpénzmentes megoldások terjednek. Ma már a Hörmann olyan rendszerekkel bír, ahol nincs szükség külön fizetőautomatára: a kihajtáskor közvetlenül a sorompónál lehet bankkártyával vagy NFC-vel fizetni. Emellett egyre gyakoribbak a rendszámfelismerésre épülő parkolórendszerek is, ahol a belépés és a kilépés teljesen automatizált módon történik.

A vállalat az utóbbi években a fenntarthatóságra is kiemelt hangsúlyt helyezett: az energiahatékonyság és a hosszú élettartam nagyon fontos szempont maradt a fejlesztéseknél. A Hörmann számos terméke már CO₂-semleges módon érhető el, a gyártási folyamatok során pedig kiemelt figyelmet fordítanak az energiahatékonyságra és a kibocsátás csökkentésére. Ez a szemlélet nem külön irány, hanem a mindennapi működés része, amely hosszú távon határozza meg a vállalat fejlődését.

Továbbra is a családok vannak a központban

A Hörmann sikertörténetének egyik legfontosabb alapja azonban továbbra is a család. A cég ma is családi tulajdonban működik, emellett pedig bár egyre nőtt az ügyfélkör, továbbra is fontos szempont a családok, a lakossági terület kiszolgálása. Márpedig az otthonok ma már nemcsak biztonságot, hanem kényelmet, automatizáltságot és esztétikát is jelentenek, ezt pedig innovatív megoldásokkal szolgálta ki a Hörmann: a klasszikus kapuk és ajtók mellé megjelentek az intelligens rendszerek, és a kerti tárolási megoldások is – eszköztárolóházak, tárolódobozok és tűzifatárolók.

A vállalat filozófiája szerint a minőség nem csupán a termékek műszaki tartalmát jelenti, hanem az ügyfélélményt is. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak a szakkereskedői hálózat fejlesztésére, a gyors szervizre és az ügyféltámogatásra. A Hörmann termékei ma már számos magyarországi lakóépületben, ipari létesítményben és ikonikus beruházásban megtalálhatók.

Az elmúlt 35 év alatt tehát a Hörmann Hungária egy kis irodából indulva több mint ezer partnerrel dolgozó, országos lefedettségű vállalattá vált. A történet talán legfontosabb üzenete, hogy a siker nem egyetlen döntés eredménye, hanem sok apró lépésé. Egy márka ugyanis nem attól válik erőssé, amit mond magáról, hanem attól, amit évtizedeken keresztül következetesen képvisel.

