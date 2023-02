Tovább tolódik Hajdú Péterék esküvője

A napokban egyéves lett Hajdú Péter és Láng Eszter kisfia, Dominik. Tavaly nyáron a műsorvezető azt mondta, menyasszonya „most minden figyelmét a kisfiunknak szenteli, és amíg nem érzi úgy, hogy egy picit lazíthat, halasztjuk az esküvőt”. Idén tavasszal terveztek összeházasodni, a Blikknek azonban a napokban úgy nyilatkoztak, alig van idejük a lagzi megszervezésére.

– árulta el Hajdú Péter.

Közel négy éve vannak együtt, először a Reggeli forgatásán találkoztak, ahová Hajdú vendégként érkezett, Láng pedig a kulisszák mögött dolgozott.

Akkoriban mindketten kapcsolatban voltunk. Néztem, hogy tök jól néz ki ez a csaj! Aztán rákerestem Instagramon, ott a fotók elég bénák voltak, biztos az előző pasija készítette őket. Aztán az akkori barátnőmmel elmentünk a Budapest Parkba, és Eszti is ott volt az akkori barátjával. Pont itt volt akkor Haddaway, el is hívtam a koncertre, de annyira Esztire fókuszáltam, hogy ott is hagytam