„Egy férfi nem beszélhet így egy nővel!” – VV Lissza kiosztotta VV Ricót

A ValóVilág tegnap esti adásában VV Barna és VV Rico beleálltak VV Krisztibe, manipulátornak nevezték, utóbbi pedig kijelentette, hogy a lány ne szóljon bele abba, amit másoknak mond a villában. A fiúkkal később VV Reni és VV Lissza beszélgetett, akik elmondták nekik, hogy szerintük jobban is odafigyelhetnének arra, ahogyan a villában a nőkkel beszélnek.

Nem mondhatod azt a Krisztinek, hogy fogd be a pofád! Rico, egy olyan embernek, aki a seggeteket kinyalja, aki imád titeket, aki így bánik veletek, mintha nem is tudom, az istenek lennétek, nem megyek oda és mondom, hogy fogd be a pofád! Ez gusztustalan, érted? Egy férfi nem beszélhet így egy nővel!